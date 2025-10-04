फर्रुखाबाद के कोचिंग सेंटर में चलती क्लास में भीषण धमाका, दो छात्रों की मौत, पांच घायल

फर्रुखाबाद में सातनपुर मंडी रोड पर स्थित द सन क्लासेज लाइब्रेरी में शनिवार दोपहर जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट में दो छात्र की मौत हो गई है। जबकि पांच छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाका इतना तेज था कि आसपास के भवन और फर्नीचर क्षतिग्रस्त हो गए।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में जबरदस्त धमाका हुआ है। कोचिंग सेंटर में चलती क्लास के बीच हुए धमाके में दो छात्रों की मौत हो गई। जबकि छात्रा सहित पांच छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की आवाज से आसपास हड़कंच मच गया। कोचिंग सेंटर में भगदड़ मच गई।

सातनपुर मंडी रोड पर स्थित कटियार कोल्ड स्टोरेज के निकट द सन क्लासेज लाइब्रेरी व कोचिंग सेंटर संचालित है। शनिवार दोपहर करीब 3.30 बजे इसके बाहर जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि जिस भवन में कोचिंग सेंटर संचालित था वह हिल गया। भवन में रखा फर्नीचर, बाहर लगा टीनशेड, खंभा आदि गिर गए। टीनशेड में खड़ी बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं। आसपास रखे लकड़ी के खोखों में नुकसान हुआ। धमाका होते ही आसपास अफरा-तफरी मच गई।