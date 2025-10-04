फर्रुखाबाद के कोचिंग सेंटर में चलती क्लास में भीषण धमाका, दो छात्रों की मौत, पांच घायल
फर्रुखाबाद में सातनपुर मंडी रोड पर स्थित द सन क्लासेज लाइब्रेरी में शनिवार दोपहर जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट में दो छात्र की मौत हो गई है। जबकि पांच छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाका इतना तेज था कि आसपास के भवन और फर्नीचर क्षतिग्रस्त हो गए।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में जबरदस्त धमाका हुआ है। कोचिंग सेंटर में चलती क्लास के बीच हुए धमाके में दो छात्रों की मौत हो गई। जबकि छात्रा सहित पांच छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की आवाज से आसपास हड़कंच मच गया। कोचिंग सेंटर में भगदड़ मच गई।
सातनपुर मंडी रोड पर स्थित कटियार कोल्ड स्टोरेज के निकट द सन क्लासेज लाइब्रेरी व कोचिंग सेंटर संचालित है। शनिवार दोपहर करीब 3.30 बजे इसके बाहर जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि जिस भवन में कोचिंग सेंटर संचालित था वह हिल गया। भवन में रखा फर्नीचर, बाहर लगा टीनशेड, खंभा आदि गिर गए। टीनशेड में खड़ी बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं। आसपास रखे लकड़ी के खोखों में नुकसान हुआ। धमाका होते ही आसपास अफरा-तफरी मच गई।
कोचिंग क्लासेज में छात्र की रखी बोतल, किताबें। जागरण
घटना में 26 वर्षीय आकाश सक्सेना की मौके पर ही मौत हो गई। कोचिंग पढ़ रही छात्रा व पांच छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने अन्य घायलों को डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल भेजा। जहां हालत गंभीर होने पर 25 वर्षीय आकाश कश्यप व 11 वर्षीय रिदम यादव को रेफर कर दिया गया। आकाश कश्यप ने कानपुर ले जाते समय कमालगंज के निकट दम तोड़ दिया। लोहिया अस्पताल में गांव निनौआ निवासी कक्षा पांच का छात्र अभय, सेंट्रल जेल के निकट निवासी कक्षा छह की छात्रा अंशिका गुप्ता, गुंजन विहार कालोनी निवासी कक्षा पांच का छात्र पियूष यादव व उसका भाई कक्षा तीन का छात्र निखिल यादव अस्पताल में भर्ती हैं।
