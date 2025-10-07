Language
    आशिकी कर रहे पति पर भड़की पत्नी, थप्पड़ पड़ा तो प्रेमिका पर टूट पड़ी...फिर जो हुआ

    By Shailendra Tripathi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:20 PM (IST)

    कानपुर के महाराजपुर में एक पत्नी ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। मामला नर्वल मोड़ के पास का है। हंगामा कर रही पत्नी को पति ने थप्पड़ जड़ दिया तो उसने प्रेमिका को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। हंगामा होता देख पति वहां से निकल गया।

    महाराजपुर में पत्नी और प्रेमिका के बीच होती लड़ाई। वीडियो ग्रैब

    संवाद सहयोगी,जागरण, महाराजपुर(कानपुर)। कानपुर के महाराजपुर में पति-पत्नी और प्रेमिका के बीच हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पत्नी ने पति को प्रेमिका संग रंगेहाथ पकड़ लिया तो हंगामा मच गया। पति ने जब पत्नी को थप्पड़ मारा तो उसने प्रेमिका को पीट दिया। कुछ ही देर में लात, घूंसे और थप्पड़ की बौछार शुरू हो गई। किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।

    महाराजपुर के नर्वल मोड़ के पास मंगलवार दोपहर बाद हाइवे किनारे उस समय तमाशबीनों की भीड़ लग गई। जब एक महिला ने पति को प्रेमिका के साथ पकड़ लिया और दोनो के बीच मारपीट होने लगी। महिला और प्रेमिका के बीच जमकर मारपीट हुई। लोगों की भीड़ मौके पर लग गई। होमगार्ड का एक जवान भी वहां पर मौजूद था लेकिन उसने भी बीचबचाव करने की जहमत नहीं उठाई। पांच मिनट तक मारपीट के बाद पति जब मौके से निकल भागा तब पत्नी और प्रेमिका भी वहां से चले गए।किसी ने मामले की न तो पुलिस से शिकायत की है।न ही कोई तहरीर दी है।लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित कर दिया।

    महाराजपुर निवासी एक गांव का युवक लगभग 35 वर्षीय युवक गुजरात में प्राइवेट नौकरी करता है। दो दिन पहले वो दीपावली के त्योहार के मद्देनजर घर लौटा है। मंगलवार सुबह जब वो घर पर था तो चुपके से किसी से फोन पर बात कर रहा था। इसके बाद वो किसी काम से नर्वल मोड़ जाने की बात कह घर से निकला था। पत्नी को गतिविधि संदिग्ध लगी तो उसने पति का छिपकर पीछा किया।

    नर्वल मोड़ पहुंचने के बाद पत्नी को पति किसी दूसरी महिला के साथ दिख गया। फिर क्या पत्नी वहीं पर हंगामा करने लगी। पति को खरीखोटी सुनाई तो उसने पत्नी को थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद पत्नी ने प्रेमिका को पीट दिया। पत्नी और प्रेमिका गुत्थमगुत्था होकर हाइवे किनारे लगभग पांच मिनट तक भिड़ी रहीं। इसके बाद जब पति मौके से निकल भागा तो पत्नी व प्रेमिका भी वहां से चली गईं। महाराजपुर थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया किसी ने कोई शिकायत की, न ही कोई तहरीर दी है। शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी।

