कानपुर देहात में दिल दहला देने वाला हादसा, लिफ्ट में गर्दन फंसने से श्रमिक की तड़पकर मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कानपुर देहात में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक फैक्ट्री में श्रमिक की गर्दन लिफ्ट में फंस गई। इससे उसकी तड़पकर मौत हो गई।

रायपुर में बिस्किट फैक्ट्री में मालवाहक लिफ्ट में गर्दन फंसने से श्रमिक की जान चली गई।दमकलकर्मियों ने रनियां थाने की पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला। स्वजन ने सुरक्षा इंतजाम न होने का आरोप लगाया। श्रम विभाग से मुआवजा दिलाए जाने की मांग।सीओ अकबरपुर संजय वर्मा ने जानकारी ली और कहा कि स्वजन जो भी तहरीर देंगे उसी आधार पर कार्रवाई होगी।