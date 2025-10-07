कानपुर देहात में दिल दहला देने वाला हादसा, लिफ्ट में गर्दन फंसने से श्रमिक की तड़पकर मौत
कानपुर देहात के रायपुर में एक बिस्किट फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें मालवाहक लिफ्ट में गर्दन फंसने से निखिल मिश्रा नामक एक श्रमिक की मौत हो गई। परिजनों ने सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर मामले की जांच शुरू कर दी है और फैक्ट्री प्रबंधन से मुआवजे पर बात की है।
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कानपुर देहात में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक फैक्ट्री में श्रमिक की गर्दन लिफ्ट में फंस गई। इससे उसकी तड़पकर मौत हो गई।
रायपुर में बिस्किट फैक्ट्री में मालवाहक लिफ्ट में गर्दन फंसने से श्रमिक की जान चली गई।दमकलकर्मियों ने रनियां थाने की पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला। स्वजन ने सुरक्षा इंतजाम न होने का आरोप लगाया। श्रम विभाग से मुआवजा दिलाए जाने की मांग।सीओ अकबरपुर संजय वर्मा ने जानकारी ली और कहा कि स्वजन जो भी तहरीर देंगे उसी आधार पर कार्रवाई होगी।
औरैया के फफूंद के अटा गांव निवासी 27 वर्षीय निखिल मिश्रा रायपुर की एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करता था।करीब दो माह पहले ही वह काम पर लगा था। मालवाहक लिफ्ट से वह ऊपर जा रहा था कि गर्दन फंसने से जान चली गई। स्वजन ने मुआवजे की मांग की है और पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन से वार्ता कर उचित मुआवजे का आश्वासन दिया है साथ ही तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।