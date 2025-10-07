बौखलाहट...कानपुर में खाने के लिए दिया बासी चावल तो ससुर ने बहू को मारी गोली
कानपुर के गुजैनी में एक नशे में धुत ससुर ने बासी चावल परोसने पर बहू को गोली मार दी। बहू के पैर और ठोड़ी में छर्रे लगे। पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। परिवार ने पहले कार्रवाई से इनकार किया लेकिन पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। गुजैनी में खाने में बासी चावल परोसने से बौखलाए नशे में धुत ससुर ने लाइसेंस बंदूक से बहू पर फायर झोंक दिया। गनीमत रही कि जान बचाकर भागी बहू के पैर और ठोड़ी में छर्रे लगे। इससे वह घायल हाे गई। आरोपित के बेटे ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।
पुलिस ने घायल बहू को एलएलआर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद परिवार वाले निजी अस्पताल ले गए। बंदूक को कब्जे में लेकर पुलिस आरोपित को पकड़कर थाने ले आयी, लेकिन परिवार वालाें ने कार्रवाई से इंकार कर दिया। पुलिस को कार्रवाई के लिए तहरीर का इंतजार है।
प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है ससुर
मर्दनपुर गांव निवासी नंदलाल तिवारी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। वह बड़े बेटे साेमदत्त और बहू अराधना के साथ रहता है, जबकि उसकी पत्नी छोटे बेटे के साथ पुखरायां में रहती है। गुजैनी थाना प्रभारी अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि सोमवार रात करीब 10 बजे आरोपित ससुर नंदलाल नशे में धुत होकर घर पहुंचा।
लाइसेंसी बंदूक उठाकर किया फायर
करीब 10:30 बजे मांगने पर बहू ने थाली में खाना परोस कर उसे दिया, जिसमें सुबह के चावला रखे देख आरोपित नंद लाल आपा खो बैठा। इसके बाद गाली-गलौज कर पहले जान से मारने देने की धमकी दी। इसके बाद पास रखी लाइसेंसी बंदूक उठाकर उस पर फायर झोंक दिया। अराधना चीखते हुए वहां से जान बचाकर भागी तो बंदूक से चली गोली के छर्रे उसके दाहिने पैर की जांघ और एक छरा उसकी ठोड़ी पर लगा।
कमरे में बंद करके जान बचाई
ससुर के लगातार धमकाने पर उसने खुद को कमरे में बंद करके जान बचाई। पति ने यूपी-112 पर पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी ने बताया कि पहले बहू आरोपित ससुर पर बासी चावल परोसने पर गोली मारने का आरोप लगा रही थी।अब परिवार वालों के दबाव में हादसा बता रही है। कहा कि घर में घुसने के दौरान नशे में धुत ससुर की बंदूक जमीन पर गिरकर चल गई। तहरीर नहीं मिली है।
डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि अगर परिवार वालों की ओर तहरीर नहीं मिलती है तो पुलिस खुद से कार्रवाई करेगी। फिलहाल शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कराने की कार्रवाई की जा रही है।
