Farrukhabad कोचिंग सेंटर विस्फोट मामला; युवक के चीथड़े 25 मी तक दूर तक बिखरे, एक किमी तक सुना गया धमाका

फर्रुखाबाद में कटियार कोल्ड स्टोरेज के पास कोचिंग सेंटर के बाहर विस्फोट से अफरा-तफरी मच गई। धमाके में दो लोगों की मौत हो गई जबकि पांच छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। लोहिया अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया जहाँ सीएमओ और सीएमएस चिकित्सकों के साथ पहुंचे। बच्चों के स्वजन अस्पताल में बदहवास हालत में पहुंचे।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद के सातनपुर मंडी रोड पर स्थित कटियार कोल्ड स्टोरेज के पास द सन क्लासेज कोचिंग सेंटर व सेल्फ स्टडी प्वाइंट के बाहर हुए विस्फोट की आवाज एक किमी तक सुनी गई। एक युवक के चीथड़े 25 मीटर दूर तक बिखरे। धमाके की आवाज से कोचिंग सेंटर का भवन हिल गया, अंदर रखे फर्नीचर, बाहर लगा टीन शेड, खंभे गिर गए। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि पांच छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद बदहवास स्वजन कोचिंग सेंटर के बाहर हुए विस्फोट के बाद पांच बच्चे और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक साथ सभी को डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया। इसको लेकर अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सीएमओ और सीएमएस आकस्मिक विभाग पहुंचे। सूचना मिलने पर बच्चों के स्वजन बदहवास हालत अस्पताल पहुंचे। स्वजन ने अपने-अपने बच्चों को गले लगा लिया और डाक्टरों से पूछते रहे कैसी हालत है। एक बच्चे की हालत गंभीर होने पर स्वजन उसे नर्सिंगहोम ले गए।