Farrukhabad कोचिंग सेंटर विस्फोट मामला; युवक के चीथड़े 25 मी तक दूर तक बिखरे, एक किमी तक सुना गया धमाका
फर्रुखाबाद में कटियार कोल्ड स्टोरेज के पास कोचिंग सेंटर के बाहर विस्फोट से अफरा-तफरी मच गई। धमाके में दो लोगों की मौत हो गई जबकि पांच छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। लोहिया अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया जहाँ सीएमओ और सीएमएस चिकित्सकों के साथ पहुंचे। बच्चों के स्वजन अस्पताल में बदहवास हालत में पहुंचे।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद के सातनपुर मंडी रोड पर स्थित कटियार कोल्ड स्टोरेज के पास द सन क्लासेज कोचिंग सेंटर व सेल्फ स्टडी प्वाइंट के बाहर हुए विस्फोट की आवाज एक किमी तक सुनी गई। एक युवक के चीथड़े 25 मीटर दूर तक बिखरे। धमाके की आवाज से कोचिंग सेंटर का भवन हिल गया, अंदर रखे फर्नीचर, बाहर लगा टीन शेड, खंभे गिर गए। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि पांच छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे के बाद बदहवास स्वजन
कोचिंग सेंटर के बाहर हुए विस्फोट के बाद पांच बच्चे और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक साथ सभी को डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया। इसको लेकर अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सीएमओ और सीएमएस आकस्मिक विभाग पहुंचे। सूचना मिलने पर बच्चों के स्वजन बदहवास हालत अस्पताल पहुंचे। स्वजन ने अपने-अपने बच्चों को गले लगा लिया और डाक्टरों से पूछते रहे कैसी हालत है। एक बच्चे की हालत गंभीर होने पर स्वजन उसे नर्सिंगहोम ले गए।
लोहिया अस्पताल में रोते आकाश सक्सेना के स्वजन। जागरण
दो की मौत हो गई
शनिवार दोपहर 3:15 बजे 108 एंबुलेंस से अभय यादव, अंशिका गुप्ता, रिदम यादव, पियूष यादव, निखिल यादव और आकाश कश्यप व आकाश सक्सेना को लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचे। आकस्मिक विभाग में तैनात डा. अभिषेक चतुर्वेदी ने आकाश सक्सेना को मृत घोषित कर दिया। विस्फोट की जानकारी मुख्य चिकित्साधिकारी डा. अवनींद्र कुमार, मुख्य चिकित्साधीक्षक डा. जगमोहन शर्मा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मौके पर डा. रोहित तिवारी, डा. दीपक तिवारी, डा. विवेक सक्सेना, डा. अनूप दीक्षित, डा. प्रभात वर्मा को बुलाया गया। चिकित्सकों ने घायलों का उपचार किया।
यह भी पढ़ें- कानपुर में एक और छात्र ने हास्टल में लगाया फंदा, परिवार वालों ने की 193 बार काल
बच्चों के घायल होने की सूचना उनके स्वजन अस्पताल पहुंचे। छात्र अभय की मां विनीता बिलखने लगी। चिकित्सकों ने स्वजन को संभाला और कहा कि बच्चों की हालत ठीक है। डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी और एसपी आरती सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चों व उनके स्वजन से घटना की जानकारी ली। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. अवनींद्र कुमार ने बताया कि हालत गंभीर होने पर छात्र रिदम व युवक आकाश कश्यप को रेफर किया गया है। स्वजन रिदम को किसी नर्सिंगहोम ले गए हैं। जबकि कानपुर ले जाते समय आकाश कश्यप की मौत हो गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।