पुलिस ने साल में नशे के 915 केस दर्ज कर 1,507 आरोपितों को जेल भेजा; 44,232 चालान कर 3.17 करोड़ जुर्माना भी वसूला

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। साल 2025 के दौरान जिला पुलिस द्वारा युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार किया है। तस्करों द्वारा ड्रग मनी से बनाई गई प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने के साथ तस्करों को जेलों में बंद किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस साल नशे के 915 केस दर्ज कर 1,507 तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले 44,232 वाहनों के चालान किए गए और चालकों से 3.17 करोड़ की जुर्माना राशि वसूल की गई। जिले के लोगों के साथ सेमिनारों के माध्यम से मजबूत तालमेल स्थापित किया गया। इसके साथ ट्रैफिक नियमों का पालन और साइबर अपराधों से बचाव संबंधी विषयों पर भी लोगों को जागरूक किया गया।

एसएसपी अभिमन्यु राणा ने बताया कि एक जनवरी 2025 से पूरे वर्ष के दौरान पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा 227 स्कूल/कॉलेजों, 1740 गांवों/शहरों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 1967 सेमिनार आयोजित कर ट्रैफिक नियमों, नशे और साइबर अपराध के विषय में जागरूक किया गया। इस जन-जागरूकता अभियान के माध्यम से गांवों/शहरों तथा स्कूलों/काॅलेजों के कुल 1,65,787 लोगों/विद्यार्थियों को जोड़ा गया।

इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत कमर्शियल क्वांटिटी के मामलों में शामिल 40 नशा तस्करों की संपत्तियों को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली को भेजकर फ्रीज करवाया गया। जिनकी कुल अनुमानित कीमत 3 करोड़ 75 लाख 26 हजार 798 है। इसी प्रकार आबकारी अधिनियम के तहत 211 मामले दर्ज कर 239 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

इस दौरान 1340.336 लीटर अवैध शराब, 1818.938 लीटर वैध शराब, 12 हजार 575 लीटर लाहन, छह भट्ठियां और 164.531 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। यह भी पढ़ें- जालंधर में घने कोहरे का कहर, गंदे नाले में गिरा वेरका का ट्रक, साइन बोर्ड लगाने की मांग यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों पर कसा शिकंजा- एसएसपी ने बताया कि ट्रैफिक नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान जिले में 44,232 चालान (नकद व न्यायालय) किए गए और 3 करोड़ 17 लाख 31 हजार 100 का जुर्माना वसूल किया गया।

इसी क्रम में जिला पुलिस द्वारा पिछले वर्ष की लंबित व साल 2025 में प्राप्त पीजीडी पोर्टल व पीसी की कुल 5,110 शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 3,939 शिकायतों का निपटारा कर लोगों को न्याय प्रदान किया गया। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय द्वारा पीओ./भगोड़ा घोषित 143 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार मोबाइल फोन गुम होने से संबंधित लंबित एवं वर्ष 2025 में प्राप्त नई शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल द्वारा 265 मोबाइल फोन ट्रेस कर उनके मालिकों को सौंपे गए। जिला पुलिस द्वारा नाबालिग बच्ची के अपहरण व हत्या की गुत्थी कुछ ही घंटों में सुलझाते हुए आरोपित को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया।