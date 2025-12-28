Language
    पुलिस ने साल में नशे के 915 केस दर्ज कर 1,507 आरोपितों को जेल भेजा; 44,232 चालान कर 3.17 करोड़ जुर्माना भी वसूला

    By Rajinder Kumar Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 12:15 PM (IST)

    श्री मुक्तसर साहिब पुलिस ने 2025 में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, 915 मामले दर्ज कर 1,507 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनकी 3.75 करोड़ की संपत्ति फ्र ...और पढ़ें

    Hero Image

    जानकारी देते हुए एसएसपी अभिमन्यु राणा।

    जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। साल 2025 के दौरान जिला पुलिस द्वारा युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार किया है। तस्करों द्वारा ड्रग मनी से बनाई गई प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने के साथ तस्करों को जेलों में बंद किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस साल नशे के 915 केस दर्ज कर 1,507 तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

    इसके अलावा यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले 44,232 वाहनों के चालान किए गए और चालकों से 3.17 करोड़ की जुर्माना राशि वसूल की गई। जिले के लोगों के साथ सेमिनारों के माध्यम से मजबूत तालमेल स्थापित किया गया। इसके साथ ट्रैफिक नियमों का पालन और साइबर अपराधों से बचाव संबंधी विषयों पर भी लोगों को जागरूक किया गया।

    एसएसपी अभिमन्यु राणा ने बताया कि एक जनवरी 2025 से पूरे वर्ष के दौरान पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा 227 स्कूल/कॉलेजों, 1740 गांवों/शहरों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 1967 सेमिनार आयोजित कर ट्रैफिक नियमों, नशे और साइबर अपराध के विषय में जागरूक किया गया। इस जन-जागरूकता अभियान के माध्यम से गांवों/शहरों तथा स्कूलों/काॅलेजों के कुल 1,65,787 लोगों/विद्यार्थियों को जोड़ा गया।

    नशे की सप्लाई चेन तोड़ी गई

    दूसरी ओर नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए वर्ष के दौरान सख्त कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत 915 केस दर्ज कर 1,507 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 60.582 किलोग्राम अफीम, 4916.822 किलोग्राम पोस्त, 81,300 नशीली गोलियां/कैप्सूल, 4.115 किलोग्राम गांजा, 19.311 किलोग्राम हेरोइन, 0.008 ग्राम भांग, 134 नशीली शीशियां व 23 लाख 05 हजार 260 रुपए ड्रग मनी बरामद की गई।

    इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत कमर्शियल क्वांटिटी के मामलों में शामिल 40 नशा तस्करों की संपत्तियों को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली को भेजकर फ्रीज करवाया गया। जिनकी कुल अनुमानित कीमत 3 करोड़ 75 लाख 26 हजार 798 है। इसी प्रकार आबकारी अधिनियम के तहत 211 मामले दर्ज कर 239 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

    इस दौरान 1340.336 लीटर अवैध शराब, 1818.938 लीटर वैध शराब, 12 हजार 575 लीटर लाहन, छह भट्ठियां और 164.531 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई।

    यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों पर कसा शिकंजा-

    एसएसपी ने बताया कि ट्रैफिक नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान जिले में 44,232 चालान (नकद व न्यायालय) किए गए और 3 करोड़ 17 लाख 31 हजार 100 का जुर्माना वसूल किया गया।
    इसी क्रम में जिला पुलिस द्वारा पिछले वर्ष की लंबित व साल 2025 में प्राप्त पीजीडी पोर्टल व पीसी की कुल 5,110 शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 3,939 शिकायतों का निपटारा कर लोगों को न्याय प्रदान किया गया। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय द्वारा पीओ./भगोड़ा घोषित 143 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

    आर्म्स एक्ट के 14 मामले दर्ज किए

    एसएसपी ने बताया कि वर्ष के दौरान आर्म्स एक्ट के तहत 14 मामले दर्ज कर 25 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 45 पिस्टल/रिवाल्वर, 116 राउंड और 11 मैगजीन बरामद की गईं। इसके अतिरिक्त जुआ अधिनियम के तहत 35 मामले दर्ज कर 98 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।  इनके पास से 11 लाख 90 हजार 480 की नकद राशि बरामद की गई।

    इसी प्रकार मोबाइल फोन गुम होने से संबंधित लंबित एवं वर्ष 2025 में प्राप्त नई शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल द्वारा 265 मोबाइल फोन ट्रेस कर उनके मालिकों को सौंपे गए। जिला पुलिस द्वारा नाबालिग बच्ची के अपहरण व हत्या की गुत्थी कुछ ही घंटों में सुलझाते हुए आरोपित को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया।

    नववर्ष में भी पुलिस लोगों के साथ रहेगी

    एसएसपी अभिमन्यु राणा ने जिला वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुलिस सद्वैव जनता की सहायता के लिए तत्पर रहेगी तथा नए वर्ष में भी लोगों के साथ सीधा तालमेल स्थापित करते हुए हर कठिन समय में उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

    नशे, अपराधों एवं समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई को और अधिक तेज किया जाएगा। जनता की शिकायतों का त्वरित एवं पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कानून का पालन करें और समाज की भलाई के लिए पुलिस के साथ सहयोग बनाए रखें।

