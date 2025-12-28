दिल्ली से बिहार और कश्मीर से पंजाब तक... ठंड का कहर जारी, घने कोहरे ने रोकी रफ्तार; कई उड़ानें रद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूरा उत्तर भारत इस समय कोहरे की चपेट में है। शीतलहर ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। दिल्ली से बिहार तक कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस समय घना कोहरा छाया हुआ है, जिस कारण लोगों विजिबिलटी काफी कम हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों तक कबीर यही स्थिति देखने को मिलेगी। विभाग का कहना है कि उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में शीतलहर और कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान में 30 दिसंबर तक शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि 1 जनवरी के बाद कोहरे से राहत मिलने की संभावना है।

रविवार को कैसा रहा मौसम दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान और पंजाब में रविवार को घना कोहरा देखने को मिला। इस कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात पर बुरा प्रभाव पड़ा। रविवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता काफी खराब रही।

राजस्थान के मौसम का हाल रविवार को राजस्थान में भी रविवार को काफी ठंड देखने को मिली। विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिनों तक राज्य के अलवर, झुंझुनू, सीकर, चुरु एवं डीडवाना-कुचामन जिलों में शीतलह चलने की संभावना है।

विभाग ने यह भी बताया कि राज्य के कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से कम रहा, जिसमें गोरखपुर में 13.2 डिग्री सेल्सियस जबकि प्रयागराज में 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ी राज्यों बर्फबारी से सैलानी खुश कश्मीर में चिल्लेकलां के बीच कड़ाके की ठंड जारी है, सोनमर्ग सबसे ठंडा स्थान रहा। श्रीनगर सहित अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2 जनवरी तक ताजा बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है, खासकर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को निचले इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है।