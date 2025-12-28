Language
    नए साल पर हिमाचल में बर्फबारी की उम्मीद, मनाली में पर्यटकों की भीड़ बढ़ी, कोहरे का अलर्ट

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:07 AM (IST)

    पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश में धूप खिली, लेकिन निचले इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक मौसम साफ रहने और 30 ...और पढ़ें

    नए साल पर हिमाचल में बर्फबारी की उम्मीद (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। पहाड़ों पर शुक्रवार को हुए हल्के हिमपात के बाद शनिवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली। जनजातीय जिलों लाहुल स्पीति और किन्नौर में भी दिनभर धूप खिली, हालांकि सुबह और रात के समय ठंड रही। प्रदेश के निचले इलाकों में ठंड के साथ घना कोहरा लोगों के लिए परेशानी का कारण बना।

    मंडी और बिलासपुर जिले में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। सुंदरनगर में दृश्यता 30, बिलासपुर में 50 मीटर रही।

    इससे वाहन चालकों को परेशान होना पड़ा। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक प्रदेशभर में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। 30 और 31 दिसंबर तथा पहली व दो जनवरी को पहाड़ी और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा व हिमपात की संभावना है।

    नए साल की पूर्व संध्या और नववर्ष के शुरुआती दिनों में शिमला, कुफरी और मनाली में हिमपात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 28 और 29 दिसंबर को मंडी और बिलासपुर जिले में देर रात और सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे का आरेंज अलर्ट जारी किया है। 30 और 31 दिसंबर को कोहरे का यलो अलर्ट रहेगा।

    रोहतांग में हिमपात के बाद मनाली में बढ़े पर्यटक

    रोहतांग और मढ़ी में हिमपात के बाद मनाली में पर्यटक बढ़े हैं। हालांकि अभी तक शिमला में हिमपात नहीं हुआ है। यह लगातार चौथा वर्ष है जब शिमला में दिसंबर में बर्फ नहीं गिरी। ऐसे में नए साल पर हिमपात की उम्मीदों ने पर्यटन कारोबार को फिर से संजीवनी दी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है।

     