दिल्ली-यूपी में कड़कड़ाती सर्दी का सितम जारी, कश्मीर-हिमाचल में बर्फबारी; इंडिगो ने 57 उड़ानों को किया रद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में सर्दी का पीक जारी है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और प्रदूषण मिलकर जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। आईएमडी के अनुसार, मैदानी इलाकों में कोहरे से विजिबिलिटी कम है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। ठंड, कोहरा और प्रदूषण की त्रिकोणीय मार से उत्तर भारत प्रभावित है। आईएमडी ने येलो/ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में ज्यादा राहत की उम्मीद कम है।

दिल्ली-NCR: ठंड और प्रदूषण का दोहरा प्रहार 28 दिसंबर 2025 को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7-9°C और अधिकतम 20-22°C रहने की संभावना है। सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'बहुत खराब' (Very Poor) श्रेणी में बना हुआ है, जो 300-400 के बीच है। CPCB के अनुसार, कई इलाकों में PM2.5 स्तर उच्च होने से सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ा है। GRAP प्रतिबंधों में ढील के बावजूद, कम हवा की गति से प्रदूषक फंस रहे हैं। IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है।

उत्तर प्रदेश: शीत दिवस की स्थिति और घना कोहरा पूर्वी और पश्चिमी यूपी में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी है। न्यूनतम तापमान 5-10°C तक गिर सकता है, जिससे शीत दिवस (Cold Day) की स्थिति बनी रहेगी। लखनऊ, वाराणसी और आगरा जैसे शहरों में कोहरा यातायात को प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण स्तर भी ऊंचा है, खासकर पश्चिमी यूपी में दिल्ली के प्रभाव से।