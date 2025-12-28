जालंधर में घनी धुंध बनी हादसे की वजह, दो टिप्परों की टक्कर में ड्राइवर घायल

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के पटेल चौक के पास सुबह 5 बजे घनी धुंध की वजह से दो टिप्पर आमने-सामने टकरा गए। जालंधर के थाना डिवीजन नंबर दो के बिल्कुल पास एक टिप्पर पटेल चौक की तरफ से आ रहा था जबकि दूसरा चौक से दूसरी तरफ मुड़ रहा था।

धुंध इतनी घनी थी के दोनों वाहन एक दूसरे को देख नहीं पाए और आमने-सामने आ गए। टक्कर बचाने के चक्कर में दोनों टिप्पर पलट गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन दोनों चालकों को मामूली चोट आई, जिनको सिविल अस्पताल ले जाया गया और उपचार के बाद भेज दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से टिप्पर उठाकर साइड पर करवाने का काम शुरू कर दिया।