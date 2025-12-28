Language
    बठिंडा: ड्रग तस्करों पर ढिलाई बरतने के आरोप में संगत थाना इंचार्ज सस्पेंड, SP हीना गुप्ता को सौंपी गई जांच

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:34 AM (IST)

    बठिंडा जिले के संगत थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर दलजीत सिंह को ड्रग तस्करों के खिलाफ ढीली कार्रवाई और कामकाज में कमजोर प्रदर्शन के कारण निलंबित कर दिया ...और पढ़ें

    Hero Image

    संगत थाना इंचार्ज सस्पेंड (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा जिले के संगत थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर दलजीत सिंह को ड्रग तस्करों के खिलाफ ढीली कार्रवाई और कामकाज में कमजोर प्रदर्शन के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट अमनीत कोंडल ने डीएसपी रूरल की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की।

    SP हीना गुप्ता को सौंपी गई जांच

    जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट अमनीत कोंडल ने थाने के चीफ के सस्पेंशन की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस थाने के चीफ के कामकाज को लेकर कुछ शिकायतें मिल रही थीं। वह जरूरी मामलों को संभालने में भी कमजोर साबित हो रहे थे। उन्होंने कहा कि सस्पेंड SHO के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच के भी आदेश दिए गए हैं और यह जांच SP हीना गुप्ता को सौंपी गई है।

    ड्रग तस्करों पर ढिलाई बरतने का आरोप

    कहा जा रहा है कि पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर संगत थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर दलजीत सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई ड्रग तस्करों के खिलाफ ढीली कार्रवाई करने के लिए की गई है।