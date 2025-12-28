बठिंडा: ड्रग तस्करों पर ढिलाई बरतने के आरोप में संगत थाना इंचार्ज सस्पेंड, SP हीना गुप्ता को सौंपी गई जांच

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा जिले के संगत थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर दलजीत सिंह को ड्रग तस्करों के खिलाफ ढीली कार्रवाई और कामकाज में कमजोर प्रदर्शन के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट अमनीत कोंडल ने डीएसपी रूरल की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

SP हीना गुप्ता को सौंपी गई जांच जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट अमनीत कोंडल ने थाने के चीफ के सस्पेंशन की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस थाने के चीफ के कामकाज को लेकर कुछ शिकायतें मिल रही थीं। वह जरूरी मामलों को संभालने में भी कमजोर साबित हो रहे थे। उन्होंने कहा कि सस्पेंड SHO के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच के भी आदेश दिए गए हैं और यह जांच SP हीना गुप्ता को सौंपी गई है।