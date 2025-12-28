Language
    जालंधर में घने कोहरे का कहर, गंदे नाले में गिरा वेरका का ट्रक, साइन बोर्ड लगाने की मांग

    By Shivaji Mishra Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:20 AM (IST)

    जालंधर में रविवार सुबह घने कोहरे के कारण डीएवी कॉलेज फ्लाईओवर से मकसूदां रोड पर एक वेरका वाहन गंदे नाले में गिर गया। चालक जसवीर सिंह सुरक्षित बच गए, ल ...और पढ़ें

    गंदे नाले में गिरी वेरका दूध की गाड़ी

    जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर में रविवार सुबह घने कोहरे के कारण डीएवी कॉलेज फ्लाईओवर से मकसूदां रोड पर एक वेरका दूध की गाड़ी गंदे नाले में गिर गई। गनीमत रही कि इस हादसे में ड्राइवर बाल-बाल बच गया। ड्राइवर ने स्थानीय प्रशासन को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया है।

    जीरो विजिबिलिटी के कारण हादसा

    वेरका दूध की गाड़ी चला रहे जसवीर सिंह ने बताया कि सुबह तड़के धुंध का कहर था। जीरो विजिबिलिटी के कारण सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह डीएवी फ्लाईओवर से मकसूदां की ओर जा रहे थे। प्रशासन द्वारा गंदे नाले पर कोई निशानदेही या चेतावनी बोर्ड ना लगाने के कारण और घने कोहरे के चलते गाड़ी गंदे नाले में गिर गई।

    जांच में जुटी पुलिस टीम

    वहीं घटनास्थल पर पहुंचे थाना एक के पुलिस अधिकारी की कुलविंदर सिंह ने कहा, ''डीएवी कॉलेज की ओर से वेरका की गाड़ी आ रहा थी, लेकिन घने कोहरे के कारण ड्राइवर को कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके चलते गाड़ी गंदे नाले में गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानी नहीं हुआ। वह टीम सहित जांच में जुटे हुए हैं।

    साइन बोर्ड लगाने की मांग

    वहीं, स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि इससे पहले भी दो से तीन बार गाड़ी गंदे नाले में गिर चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से फिर भी कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए। उन्होंने गंदे नाले के आगे कोई चेतावनी बोर्ड या दीवार बनाने की अपील की है, ताकि हादसों पर लगाम लग सके।