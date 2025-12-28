Punjab Weather: पूरा सप्ताह रहेगा धुंध का कहर, 48 घंटे ओरेंज, अन्य दिन यलो अलर्ट; फरीदकोट सबसे ठंडा, 3.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, अमृतसर। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल के ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद पंजाब की तरफ लगातार ठंडी हवाएं आ रही हैं। जिससे तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं राज्य में धुंध का कहर भी बना हुआ है। बीते कई दिनों से बाहरी क्षेत्रों में विजिबिलिटी शून्य पहुंच चकी है। वहीं, रविवार सुबह का औसत तापमान 1.1 डिग्री गिरा और फरीदकोट सबसे ठंडा शहर रहा।

मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार रविवार सुबह फरीदकोट में तापमान 3.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इतना ही नहीं, अधिकतर शहरों का तापमान 5 डिग्री के करीब या उससे कम रहा है। अमृतसर-लुधियाना का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री, पटियाला का 4.5 डिग्री, बठिंडा का 6 डिग्री, गुरदासपुर का 4 डिग्री, एसबीएस नगर का 4.5 डिग्री, मानसा 5.8 डग्री और रूपनगर का 5.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।