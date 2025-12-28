Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Punjab Weather: पूरा सप्ताह रहेगा धुंध का कहर, 48 घंटे ओरेंज, अन्य दिन यलो अलर्ट; फरीदकोट सबसे ठंडा, 3.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:58 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी के कारण पंजाब में शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी है। फरीदकोट 3.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि अन्य ...और पढ़ें

    Hero Image

    हल्की धुंध के बीच गोल्डन टेंपल का मनमोहक दृश्य।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल के ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद पंजाब की तरफ लगातार ठंडी हवाएं आ रही हैं। जिससे तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं राज्य में धुंध का कहर भी बना हुआ है। बीते कई दिनों से बाहरी क्षेत्रों में विजिबिलिटी शून्य पहुंच चकी है। वहीं, रविवार सुबह का औसत तापमान 1.1 डिग्री गिरा और फरीदकोट सबसे ठंडा शहर रहा। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार रविवार सुबह फरीदकोट में तापमान 3.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इतना ही नहीं, अधिकतर शहरों का तापमान 5 डिग्री के करीब या उससे कम रहा है। अमृतसर-लुधियाना का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री, पटियाला का 4.5 डिग्री, बठिंडा का 6 डिग्री, गुरदासपुर का 4 डिग्री, एसबीएस नगर का 4.5 डिग्री, मानसा 5.8 डग्री और रूपनगर का 5.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। 

    आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट जारी रहेगी। अगर पहाड़ी पर और बर्फबारी हुई तो राज्य क तापमान में और गरावट होगी। इसके अलावा तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है। 

     यह भी पढ़ें- पंजाब: लुधियाना और फगवाड़ा में चोरों ने ATM में लगाई सेंध, 28 लाख रुपये ले उड़े

    आज राज्य में ओरेंज अलर्ट

    पंजाब में आज और कल, सोमवार, धुंध व शीतलहर को लेकर ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, कपूरथला, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, नवांशहर, बरनाला, संगरूर, पटियाला, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब में ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार भी कई राज्यों में धुंध का ओरेंज अलर्ट है। 

    मंगलवार से आगे 5 दिन तक राज्य में धुंध को लेकर यलो अलर्ट रहेगा। विजिबिलिटी 50 मीटर या इससे भी नीचे रहने का अनुमान है। इस दौरान राज्य में बारिश के आसार नहीं दिख रहे। 

    यह भी पढ़ें- पंजाब में लुटेरों से भिड़ गई दिव्यांग बुजुर्ग महिला, लाठी से पीटकर भगाया; Video आया सामने

    धुंध का असर हवाई यातायात पर 

    रविवार अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ्लाइट्स पर भी धुंध का असर देखने को मिला है। दुबई से रात 1 बजे आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट कैंसल कर दी गई है। मुम्बई से 7.35 बजे आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 10 बजे अमृतसर पहुंची। दुबई से सुबह 7.50 बजे अमृतसर आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट 11.15 बजे पहुंचेगी। 

    यह भी पढ़ें- मोहाली में अवैध खनन को लेकर 250 पुलिस कर्मियों ने की छापामारी, 15 लोग गिरफ्तार


     


     