Punjab Weather: पूरा सप्ताह रहेगा धुंध का कहर, 48 घंटे ओरेंज, अन्य दिन यलो अलर्ट; फरीदकोट सबसे ठंडा, 3.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड
जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी के कारण पंजाब में शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी है। फरीदकोट 3.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि अन्य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल के ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद पंजाब की तरफ लगातार ठंडी हवाएं आ रही हैं। जिससे तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं राज्य में धुंध का कहर भी बना हुआ है। बीते कई दिनों से बाहरी क्षेत्रों में विजिबिलिटी शून्य पहुंच चकी है। वहीं, रविवार सुबह का औसत तापमान 1.1 डिग्री गिरा और फरीदकोट सबसे ठंडा शहर रहा।
मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार रविवार सुबह फरीदकोट में तापमान 3.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इतना ही नहीं, अधिकतर शहरों का तापमान 5 डिग्री के करीब या उससे कम रहा है। अमृतसर-लुधियाना का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री, पटियाला का 4.5 डिग्री, बठिंडा का 6 डिग्री, गुरदासपुर का 4 डिग्री, एसबीएस नगर का 4.5 डिग्री, मानसा 5.8 डग्री और रूपनगर का 5.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।
आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट जारी रहेगी। अगर पहाड़ी पर और बर्फबारी हुई तो राज्य क तापमान में और गरावट होगी। इसके अलावा तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है।
आज राज्य में ओरेंज अलर्ट
पंजाब में आज और कल, सोमवार, धुंध व शीतलहर को लेकर ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, कपूरथला, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, नवांशहर, बरनाला, संगरूर, पटियाला, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब में ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार भी कई राज्यों में धुंध का ओरेंज अलर्ट है।
मंगलवार से आगे 5 दिन तक राज्य में धुंध को लेकर यलो अलर्ट रहेगा। विजिबिलिटी 50 मीटर या इससे भी नीचे रहने का अनुमान है। इस दौरान राज्य में बारिश के आसार नहीं दिख रहे।
धुंध का असर हवाई यातायात पर
रविवार अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ्लाइट्स पर भी धुंध का असर देखने को मिला है। दुबई से रात 1 बजे आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट कैंसल कर दी गई है। मुम्बई से 7.35 बजे आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 10 बजे अमृतसर पहुंची। दुबई से सुबह 7.50 बजे अमृतसर आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट 11.15 बजे पहुंचेगी।
