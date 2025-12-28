मोहाली में अवैध खनन को लेकर 250 पुलिस कर्मियों ने की छापामारी, 15 लोग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मोहाली। जिले में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने शुक्रवार रात व्यापक अभियान चलाया। सोहाना, माजरी और डेराबस्सी क्षेत्रों में 250 पुलिस कर्मियों ने एक साथ छापामारी कर अवैध खनन में शामिल 15 आरोपितों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

अवैध खनन में इस्तेमाल की जा रही भारी मशीनरी और वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं। इनमें एक जेसीबी मशीन, 14 लोडेड टिप्पर और दो लोडेड ट्रैक्टर-ट्राली शामिल हैं।

इस अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 20 एफआइआर दर्ज की है। दैनिक जागरण की तरफ से अवैध खनन के मुद्दे लगातार प्रमुखता से उठाया जा रहा था। आखिर पुलिस शुक्रवार रात हरकत में आई और सख्त कार्रवाई की।

250 पुलिसकर्मी रहे मौजूद

अवैध खनन सामग्री का मूल्यांकन खनन विभाग द्वारा किया जा रहा है ताकि आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके। कुछ क्रशर मालिकों और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इस विशेष अभियान का नेतृत्व एसएसपी ने किया। उनके साथ तीन पुलिस अधीक्षक, चार उप पुलिस अधीक्षक, सात थाना प्रभारी सहित लगभग 250 पुलिस कर्मी मौजूद रहे।