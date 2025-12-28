Language
    पंजाब: लुधियाना और फगवाड़ा में चोरों ने ATM में लगाई सेंध, 28 लाख रुपये ले उड़े

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:25 AM (IST)

    लुधियाना और फगवाड़ा में चोरों ने दो एटीएम को निशाना बनाया, जहां से करीब 26 लाख रुपये की नकदी चुराकर फरार हो गए। लुधियाना में एक्सिस बैंक और फगवाड़ा मे ...और पढ़ें

    जागरण टीम, लुधियाना, फगवाड़ा (कपूरथला)। शुक्रवार की देर रात चोरों ने लुधियाना और फगवाड़ा में दो एटीएम को निशाना बनाया और वहां से करीब 26 लाख की नकदी चुराकर फरार हो गए। चोरों ने लुधियना के बस्ती जोधेवाल के कैलाश नगर में एक्सिस बैंक जबकि फगवाड़ा के गांव खजूरलां में स्थित एसबीआइ के एटीएम को निशाना बनाया।

    दोनों ही एटीएम में चोर गैस कटर से मशीन को काटने के बाद उसमें पड़े कैश को लेकर फरार हो गए। दोनों ही एटीएम में बैंक की लापरवाही भी सामने आई है। आदेश के बाद न तो वहां कोई गार्ड तैनात किया था जबकि फगवाड़ा के एटीएम में लगे सीसीटीवी भी एक दिसंबर से बंद पड़े हैं। दोनों ही घटनाओं की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    खास बात यह है कि दोनों बैंकों के अधिकारियों की ओर से एटीएम में कितना कैश था, इसकी जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं दी है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि गांव खजूरला स्थित एसबीआइ के एटीएम में 26 लाख रुपये कैश पड़ा हुआ था।

    लुधियाना के कैलाश नगर में एक्सिस बैंक के एटीएम को चोरों ने शुक्रवार देर रात दो बजे निशाना बनाया। कार सवार लुटेरे एटीएम के बाहर पहुंचे और बिना ताला लगे एटीएम के शटर को उठाकर उसमें घुस गए। करीब 20 मिनट तक चोरों ने गैस कटर से एटीएम को काटा और उसमें पड़ी नकदी को लेकर फरार हो गए।

    इसी तरह फगवाड़ा के गांव खजूरला स्थित एसबीआइ ब्रांच के एटीएम को भी लुटेरें ने शुक्रवार रात को निशाना बनाया। घटना का पता सुबह उस समय चला जब सुबह लोगों ने एटीएम में सामान बिखरा हुआ देखा। इसके बाद गांव के सरपंच ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

    मौके पर पहुंचे डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि पुलिस द्वारा बैंक को सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए कई बार पत्र लिखा गया लेकिन बैंक ने इसे गंभीरता नहीं लिया। बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश उच्च अधिकारियों से करेंगे।