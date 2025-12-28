पंजाब में लुटेरों से भिड़ गई दिव्यांग बुजुर्ग महिला, लाठी से पीटकर भगाया; Video आया सामने

संवाद सूत्र, मुक्तसर। गिद्दड़बाहा के गांव घग्गा में गली में अकेले पैदल जा रही 65 वर्षीय दिव्यांग बुजुर्ग महिला प्रकाश कौर पर तीन लुटेरे झपट पड़े। प्रकाश कौर लाठी से सहारे चल रही थी और फिर उसी लाठी को हथियार बना लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रकाश कौर ने लाठी से पीटकर लुटेरों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस उम्र में भी उन्होंने दिखा दिया कि साहस के आगे आयु कुछ भी नहीं। गांव घग्गा में दोपहर करीब 12 बजे दिव्यांग बुजुर्ग प्रकाश कौर गुरुद्वारे में माथा टेककर घर लौट रही थीं।