    पंजाब में लुटेरों से भिड़ गई दिव्यांग बुजुर्ग महिला, लाठी से पीटकर भगाया; Video आया सामने

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:10 AM (IST)

    मुक्तसर के गांव घग्गा में 65 वर्षीय दिव्यांग प्रकाश कौर पर तीन लुटेरों ने हमला किया। गुरुद्वारे से लौटते समय लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। प्रकाश कौर ने ...और पढ़ें

    गांवद घग्गा में बुजुर्ग महिला से माेबाइल छीन्ने लुटेरे। सौ. वीड़ियो


    संवाद सूत्र, मुक्तसर। गिद्दड़बाहा के गांव घग्गा में गली में अकेले पैदल जा रही 65 वर्षीय दिव्यांग बुजुर्ग महिला प्रकाश कौर पर तीन लुटेरे झपट पड़े। प्रकाश कौर लाठी से सहारे चल रही थी और फिर उसी लाठी को हथियार बना लिया।

    प्रकाश कौर ने लाठी से पीटकर लुटेरों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस उम्र में भी उन्होंने दिखा दिया कि साहस के आगे आयु कुछ भी नहीं। गांव घग्गा में दोपहर करीब 12 बजे दिव्यांग बुजुर्ग प्रकाश कौर गुरुद्वारे में माथा टेककर घर लौट रही थीं।

    जब वह गांव की मुख्य सड़क से घर को जाने वाली गली की तरफ मुड़ीं तो मोटरसाइकिल पर सवार तीन लुटेरे आ गए। लुटेरे इंतजार करते हैं। जब गली में कोई नहीं दिखा तो वह प्रकाश कौर के पास रुक जाते हैं।

     