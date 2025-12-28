नासिर ढिल्लों पाक वकील के साथ करवाएगा शरणदीप की बेल, भारत आने से किया इनकार, बोला- मेरी जान को खतरा

जागरण संवाददाता, जालंधर। पाकिस्तान की जेल में बंद पंजाब के युवक शरणदीप सिंह का केस अब पाकिस्तानी यूट्यूबर नासिर ढिल्लों और वकील बहराम बाजवा ने संभाल लिया है। दोनों ने उसकी जमानत की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और अदालत में पेशी की तैयारी चल रही है। लेकिन, इसी बीच यूट्यूबर ने हैरान करने वाले खुलासे किए हैं।

यूट्यूबर नासिर ढिल्लों और एडवोकेट बाजवा ने की ओर से जेल में बंद शरणदीप से मुलाकात कर उसकी जमानत से जुड़े दस्तावेज तैयार किए गए, जिन पर शरणदीप के हस्ताक्षर भी लिए गए। नासिर के अनुसार जब उन्होंने शरणदीप को बताया कि वह करीब 15 दिनों में जमानत पर जेल से बाहर आ सकता है, हालांकि भारत वापसी में कुछ समय लग सकता है, तो इस पर शरणदीप ने भारत लौटने से इनकार कर दिया।

शरणदीप का कहना है कि पंजाब में उसके खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं, कुछ लोगों से उसकी पुरानी रंजिश चल रही है और जालंधर में उस पर हमलावरों ने हमला कर उसकी कलाई तक तोड़ दी थी।