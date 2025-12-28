Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नासिर ढिल्लों पाक वकील के साथ करवाएगा शरणदीप की बेल, भारत आने से किया इनकार, बोला- मेरी जान को खतरा

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 12:42 PM (IST)

    पाकिस्तान की जेल में बंद पंजाब के युवक शरणदीप सिंह का केस पाकिस्तानी यूट्यूबर नासिर ढिल्लों और वकील बहराम बाजवा ने संभाला है। उन्होंने जमानत प्रक्रिया ...और पढ़ें

    Hero Image

    पाकिस्तान में सुरक्षा एजेंसियों की कैद में शरणदीप सिंह।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। पाकिस्तान की जेल में बंद पंजाब के युवक शरणदीप सिंह का केस अब पाकिस्तानी यूट्यूबर नासिर ढिल्लों और वकील बहराम बाजवा ने संभाल लिया है। दोनों ने उसकी जमानत की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और अदालत में पेशी की तैयारी चल रही है। लेकिन, इसी बीच यूट्यूबर ने हैरान करने वाले खुलासे किए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूट्यूबर नासिर ढिल्लों और एडवोकेट बाजवा ने की ओर से जेल में बंद शरणदीप से मुलाकात कर उसकी जमानत से जुड़े दस्तावेज तैयार किए गए, जिन पर शरणदीप के हस्ताक्षर भी लिए गए। नासिर के अनुसार जब उन्होंने शरणदीप को बताया कि वह करीब 15 दिनों में जमानत पर जेल से बाहर आ सकता है, हालांकि भारत वापसी में कुछ समय लग सकता है, तो इस पर शरणदीप ने भारत लौटने से इनकार कर दिया।

     

    यह भी पढ़ें- दिल्ली से बिहार और कश्मीर से पंजाब तक... ठंड का कहर जारी, घने कोहरे ने रोकी रफ्तार; कई उड़ानें रद

    4

    पाकिस्तानी यूट्यूबर नासिर ढिल्लों। 

    पंजाब लौटने से शरणदीप का इंकार

    नासिर ढिल्लों के अनुसार जब शरणदीप को जमानत पर रिहाई और बाद में भारत भेजे जाने की संभावना से अवगत कराया गया तो उसने तुरंत भारत लौटने से इनकार कर दिया।

    शरणदीप का कहना है कि पंजाब में उसके खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं, कुछ लोगों से उसकी पुरानी रंजिश चल रही है और जालंधर में उस पर हमलावरों ने हमला कर उसकी कलाई तक तोड़ दी थी।

    उसने कथित तौर पर आशंका जताई कि भारत लौटने पर उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसने नासिर ढिल्लों से गुजारिश की कि किसी तरह उसे पाकिस्तान में ही रहने की कानूनी राह निकाली जाए।

     

    यह भी पढ़ें- पुलिस ने साल में नशे के 915 केस दर्ज कर 1,507 आरोपितों को जेल भेजा; 44,232 चालान कर 3.17 करोड़ जुर्माना भी वसूला

    सीमा पार कर कैसे पहुंचा पाकिस्तान

    नवंबर की शुरुआत में घर से निकलने के बाद शरणदीप ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर पाकिस्तान का कसूर सेक्टर पार किया, जहां पाकिस्तान रेंजर्स ने उसे हिरासत में लिया। रेंजर्स ने पूछताछ के बाद उसे कसूर/गंडा सिंह पुलिस थाने के हवाले कर दिया, जहां उसके खिलाफ अवैध रूप से सीमा पार करने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

    उसकी हथकड़ी लगी एक तस्वीर पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से जारी होते ही मामला सार्वजनिक हुआ और भारत में परिजन व एजेंसियां सक्रिय हुईं।

     

    यह भी पढ़ें- बठिंडा: ड्रग तस्करों पर ढिलाई बरतने के आरोप में संगत थाना इंचार्ज सस्पेंड, SP हीना गुप्ता को सौंपी गई जांच


    नासिर ढिल्लों व पाक वकील की एंट्री

    पाकिस्तान में बसे पंजाबी मूल के यूट्यूबर व सामाजिक कार्यकर्ता नासिर ढिल्लों ने शरणदीप का मामला सामने आने के बाद उससे जेल में मुलाकात की और उसे कानूनी मदद देने का फैसला लिया।

    नासिर के साथ पाकिस्तानी एडवोकेट बहराम बाजवा शरणदीप का केस लड़ रहे हैं और दोनों ने मुलाकात के दौरान उसकी जमानत से जुड़े सभी दस्तावेज तैयार करवा कर उस पर उसके हस्ताक्षर करवाए।

    नासिर ढिल्लों ने सार्वजनिक रूप से बताया कि अगर प्रक्रिया सुचारु रही तो शरणदीप को करीब 15 दिनों में जमानत पर जेल से बाहर निकाला जा सकता है, हालांकि भारत वापसी में कूटनीतिक व कानूनी औपचारिकताओं के कारण समय लगना तय है।

     

    यह भी पढ़ें- जालंधर में घने कोहरे का कहर, गंदे नाले में गिरा वेरका का ट्रक, साइन बोर्ड लगाने की मांग

    परिवार और सरकार से अपील

    उधर जालंधर स्थित शरणदीप के परिजन भारत सरकार से उसके सुरक्षित व जल्दी वापसी की गुहार लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बेटा मानसिक दबाव व नशे की स्थिति में सीमा पार कर बैठा।

    पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं, जबकि कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान में भारतीय नागरिक होने के नाते उसकी स्थिति और कानूनी प्रक्रिया पर नज़र रखी जा रही है।

     

    यह भी पढ़ें- जालंधर में घनी धुंध बनी हादसे की वजह, दो टिप्परों की टक्कर में ड्राइवर घायल