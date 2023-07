Jawan Prevue Theme: 'जवान' का प्रीव्यू थीम आउट, गाना सुन खड़े हुए फैंस के रोंगटे, बताया ब्लॉकबस्टर

Jawan Prevue Theme शाह रुख इन दिनों फिल्म जवान को लेकर सुर्खियों में हैं। पठान के बाद यह उनकी दूसरी फिल्म होगी जिसका प्रीव्यू आउट होने के बाद लोगों को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। प्रीव्यू के बाद अब प्रीव्यू थीम भी आउट हो गया है जिसे सुनने के बाद फैंस में फिल्म देखने की एक्साइटमेंट बढ़ गई है।

File Photo of Shah Rukh Khan from Jawan

HighLights जवान फिल्म का प्रीव्यू थीम सॉन्ग आउट फैंस को पसंद आया किंग खान पर फिल्माया प्रीव्यू सॉन्ग सितंबर में रिलीज हो रही जवान फिल्म

Edited By: Karishma Lalwani