Jawan: शाह रुख खान के लुक को देखकर बच्चे के हुई थी ऐसी हालत, फैन की बात सुनकर जवान एक्टर ने माफी मांगी

Jawan रोमांस के बादशाह कहे जाने वाले शाह रुख खान की आगामी फिल्म जवान का प्रीव्यू हाल ही में रिलीज किया गया। इस टीजर में किंग खान बॉल्ड लुक से लेकर ममी लुक तक में नजर आ रहे हैं। हाल ही में ,ASKSRK सेशन में एक फैन ने बताया किंग खान के लुक्स को देखकर उनके बेटे की हालत बुरी हो गई थी जिसके बाद किंग ने ये बात कही।

Shah Rukh Khan Apologies to Fan Who Says My Boy Scared of Those Looks in Asksrk Session on Twitter/Instagram

HighLights शाह रुख खान के 'जवान' के लुक को देखकर बच्चे का हुआ था ये हाल फैन की बात सुनकर शाह रुख खान ने मांगी माफी 7 सितंबर 2023 को 'जवान' के साथ लौटेंगे शाह रुख खान

