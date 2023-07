Jawan: शाह रुख खान की 'जवान' में गाना गाएगा ये लोकप्रिय सिंगर, नाम सुनते ही दिल को मिलेगा सुकून

Jawan शाह रुख खान की फिल्म जवान के टीजर को देखने के बाद से ही ऑडियंस में फिल्म को लेकर एक बेसब्री बनी हुई है। इस फिल्म में किंग खान के अलग-अलग रूप देखने को मिलेंगे। हाल ही में ,ASKSRK में शाह रुख खान ने ये खुलासा किया कि बॉलीवुड के लोकप्रिय सिंगर उनकी आगामी फिल्म में अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे।

Shah Rukh Khan Reveals Arijit Singh Sing a Song for Atlee Film Jawan in Askme Session on Twitter

HighLights शाह रुख खान की जवान में इस लोकप्रिय सिंगर का होगा गाना किंग खान ने खुद सिंगर के नाम का किया खुलासा 7 सितंबर 2023 को 'जवान' के साथ लौटेंगे शाह रुख खान

नई दिल्ली, जेएनएन। Jawan: रोमांस के बादशाह कहे जाने वाले शाह रुख खान अब ऑन स्क्रीन अपना दमदार एक्शन दिखाकर फैंस का दिल जीत रहे हैं। पठान के बाद अब किंग खान साउथ निर्देशक एटली की फिल्म 'जवान' में तोड़-फोड़ मचाते हुए दिखाई देंगे। उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जवान' का हाल ही में प्रीव्यू रिलीज किया गया, जिसमें शाह रुख खान पुलिस से लेकर विलेन तक के किरदार में दिखाई दिए। बॉलीवुड के बादशाह की फिल्में ही दर्शकों का मनोरंजन नहीं करती, बल्कि उनके फिल्म के गाने भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। अब हाल ही में शाह रुख खान ने खुद ये खुलासा किया कि बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर सिंगर उनकी फिल्म 'जवान' में अपनी आवाज देने वाले हैं। शाह रुख खान की जवान में ये सिंगर गाएगा गाना शाह रुख खान ने हाल ही में अपनी फिल्म 'जवान' के गानों को लेकर भी फैंस के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हुए ट्विटर पर #asksrk सेशन किया, जिसमें फैंस ने उनसे फिल्म से जुड़े तो सवाल पूछे ही, लेकिन कुछ फैंस किंग खान से अतरंगी सवाल भी करते हुए नजर आए। इस सवाल जवाब के दौरान एक फैन ने शाह रुख खान से पूछा कि क्या उनकी फिल्म जवान में अरिजीत सिंह का गाना होगा? शाह रुख खान ने भी बड़े ही प्यार से फैंस के सवाल का जवाब देते हुए कहा, "बेशक होगा, जहां मैं वहां अरिजीत दादा तो होंगे ही ना"। शाह रुख खान-दीपिका फिर करेंगे स्क्रीन शेयर हालांकि, शाह रुख खान ने इस बातचीत में ये सरप्राइज ही रखा कि अरिजीत सिंह का फिल्म में रोमांटिक ट्रैक होगा या फिर कोई पैपी गाना। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण ने अपने करियर की शुरुआत शाह रुख खान की फिल्म 'ओम शांति ओम' के साथ की थी। पहली ही फिल्म में उन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला था। दोनों ने चेन्नई एक्स्प्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान में साथ काम किया। अब एक बार फिर से ये दोनों एटली की फिल्म 'जवान' में साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण का कैमियो है। शाह रुख खान की जोड़ी 'जवान' में साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस नयनतारा के साथ बनेगी। 7 सितंबर 2023 को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

Edited By: Tanya Arora