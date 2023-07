Jawan New Poster: शाह रुख खान ने AskSRK सेशन में पूरी की फैन की इच्छा, जारी किया 'जवान' का नया पोस्टर

नई दिल्ली, जेएनएन। Shah Rukh Khan Releases Jawan New Poster: शाह रुख खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म जवान की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म का प्रीव्यू जारी किया गया था। वहीं, अब उन्होंने फैंस के साथ ट्विटर पर आस्क एसआरके (AskSRK) सेशन किया, जहां फैंस ने उनसे कई दिलचस्प सवाल पूछे और किंग खान ने भी मजेदार जवाब दिए।

शाह रुख खान अपनी पिछली रिलीज फिल्म पठान के वक्त से फैंस से जुड़ रहे हैं। उन्होंने पठान के ट्रेलर रिलीज के बाद भी ट्विटर पर AskSRK सेशन किया था। अब उन्होंने 13 जुलाई को जवान के प्रीव्यू रिलीज के बाद फिर Ask SRK किया।

Abhi karta hoon #AskSrk karne ke baad! #Jawan https://t.co/pgFRsLbFQx

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 13, 2023 ">शाह रुख खान संग इस बातचीत के दौरान उनके फैंस ने एक्टर से कई दिलचस्प सवाल पूछे। इस बीच एक ने जवान को लेकर सवाल किया कि इस बार उन्होंने फिल्म का कोई पोस्टर रिलीज नहीं किया है।

इस सवाल को सुनते ही शाह रुख खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वादा किया कि AskSRK सेशन खत्म होते ही वो तुरंत जवान का नया नया पोस्टर रिलीज करेंगे।

शाह रुख खान ने अपना वादा पूरा किया और सेशन के खत्म होते ही तुरंत जवान का नया पोस्टर जारी कर दिया। पोस्टर में एक्टर बाल्ड लुक में एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में मशीन गन लिए दिख रहे हैं। किंग खान इस लुक बेहद डेंजेरस लग रहे हैं।

जवान के पोस्टर को रिलीज करते हुए शाह रुख खान ने लिखा, "अब काम पर वापस जाना है। जवान रिलीज की तैयारी कर रहा है। #AskSRK के लिए अपना समय देने के लिए धन्यवाद। जैसा कि फिल्म का पोस्टर भेजने का वादा किया था और आप सभी को से ढेर सारा प्यार। आप सभी से सिनेमाघरों में मुलाकात होगी।"

Now have to go back to work. #Jawan getting release ready. Thank u for your time for #AskSRK. As promised sending out the poster for the film and of course lots and lots of love. See u all in the cinemas. pic.twitter.com/36w4j1JI1k— Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 13, 2023