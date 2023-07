Cocktail: 'वेरोनिका' के किरदार ने बदली दीपिका पादुकोण के करियर की दिशा, 'कॉकटेल' ने यूं चमकाई किस्मत

Deepika Padukone Outstanding Performance In Cocktail साल 2012 में आई फिल्म कॉकटेल में दीपिका पादुकोण ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने फिल्म में वेरोनिका नाम की लड़की का किरदार निभाया था जो अपने अकेलेपन प्यार और दोस्ती के बीच जूझती है। एक्ट्रेस ने इस किरदार को बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश की जो फिल्म रिलीज होने के बाद पर्दे पर भी दिखाई दिया।

नई दिल्ली, जेएनएन। Deepika Padukone Outstanding Performance In Cocktail: दीपिका पादुकोण इन दिनों जवान में अपनी स्पेशल अपीयरेंस को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। एक्ट्रेस ने अब तक के अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं, जिसमें वेरोनिका का उनका दमदार रोल आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। दीपिका पादुकोण ने अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर जैसे ही एक ऐसा किरदार निभाया, जिसने उन्हें एक अभिनेता के रूप में चुनौती दी, तो उसका नतीजा भी उन्हें अच्छा मिला। इसके साथ ही वेरोनिका उनकी सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में से एक बन गया। कॉकटेल ने पूरे किए 11 साल वेरोनिका का किरदार दीपिका पादुकोण के करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और आज कॉकटेल की रिलीज को 11 साल पूरे हो गए हैं। आइए जानते हैं कि वेरोनिका ने कैसे दीपिका के करियर को एक नई दिशा दी... दीपिका के कायल हुए फैंस कॉकटेल की वेरोनिका कई परतों वाला एक जटिल किरदार था, जो दर्शकों के लिए दिलचस्प और दीपिका के लिए चैलेंजिंग था। हालांकि, एक्ट्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और जबरदस्त एक्टिंग की। उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों को उनका कायल कर दिया। इमोशनल वल्नरबिलिटी थी सबसे दमदार कॉकटेल में वेरोनिका को एक लापरवाह पार्टी गर्ल के रूप में दिखाया गया था, जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही थी। दीपिका ने किरदार के इस पहलू को बेहतरीन और आत्मविश्वास के साथ पर्दे पर उतारा, लेकिन जो बात दीपिका की परफॉर्मेंस को अलग करती है, वो वेरोनिका की इमोशनल वल्नरबिलिटी थी। जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ी, वेरोनिका अपने अकेलेपन और प्यार से जूझते हुए दिखाई दी। टॉप एक्ट्रेसेस में हुईं शामिल कॉकटेल में दीपिका पादुकोण के साथ सैफ अली खान और डायना पेंटी लीड रोल में थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके किरदार की हुई। फिल्म में उनके काम ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। यहां तक कि क्रिटिक्स ने भी उनकी तारीफ की। करियर को मिली नई दिशा कॉकटेल में वेरोनिका के किरदार ने उनके करियर का नया आयाम दिया और उन्हें इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों में शामिल कर दिया। इस फिल्म के बाद, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कई बेहतरीन परफॉर्मेंस दी।

