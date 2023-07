Jawan Memes: शाह रुख खान का डांस देखकर लोगों को याद आई 'दिल्ली मेट्रो' , मीम्स देखकर नहीं रुकेगी हंसी

नई दिल्ली, जेएनएन। Jawan Shah Rukh Khan Dance Memes: पठान के बाद शाह रुख खान एक बार फिर से एक्शन मोड़ में लौट रहे हैं। हाल ही में उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जवान' का प्रीव्यू रिलीज किया गया था, जिसे देखकर फैंस का उत्साह बढ़ गया था। इस फिल्म में उनके साथ पहली बार नयनतारा और विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं।

2 मिनट और हाफ सेकंड के इस छोटे से टीजर में शाह रुख खान का पुलिस ऑफिसर से लेकर विलेन तक का रूप देखने को मिला। उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन की फैंस तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। हालांकि, जिस चीज ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वह है किंग खान का ट्रेन में डांस, जिसे देख यूजर्स को दिल्ली मेट्रो की याद आ गई है।

रोमांस के बादशाह कहे जाने वाले शाह रुख खान का ये साइड देखकर लोगों के चेहरों पर एक बड़ी सी खुशी आ गई है। हालांकि, कई यूजर्स भी हैं जो उनके ट्रेन में किये गए डांस को देख दिल्ली मेट्रो के क्राउड को याद कर रहे हैं।

इंटरनेट पर वायरल हो रही, इस वायरल क्लिप में शाह रुख खान 1962 के फेमस गाने 'बेकरार करके हमें यूं न जाइए' पर मेट्रो के एक कोच में फनी डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

