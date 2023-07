Jawan Prevue Reactions: करण जौहर ने जवान को बताया ब्लॉकबस्टर, प्रीव्यू देख KRK भी SRK की तारीफ करने को मजबूर

नई दिल्ली, जेएनएन। Shah Rukh Khan Jawan Prevue Celeb Reactions: शाह रुख खान की जवान का प्रीव्यू जारी कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर प्रीव्यू छाया हुआ है। फैंस तो फिल्म की तारीफ कर ही रहे हैं, लेकिन सेलेब्स भी प्रीव्यू देखकर दंग है।

शाह रुख खान की जवान के प्रीव्यू पर फिल्ममेकर करण जौहर और सुजॉय घोष ने रिएक्ट करते हुए तारीफ की है। फिल्म का प्रीव्यू इतना कमाल का है कि सेलेब्स को ट्रोल करने वाले केआरके भी जवान की तारीफ करने को मजबूर हो गए।

करण जौहर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में जवान का प्रीव्यू शेयर किया। साथ ही उन्होंने लिखा, "भाई ये तो ब्लॉकबस्टर फिल्मों का राजा साबित होगा। एटली आप ने एक बार फिर कर दिखाया है। मैं जवान का इंतजार नहीं कर सकता।"

सुजॉय घोष ने जवान के प्रीव्यू पर रिएक्ट करते हुए कहा, "भाई जवान के आखिरी कुछ सेकेंड्स ने हैरान कर दिया, बांधकर रखता है। शाह रुख खान मैं आपको सलाम करता हूं।"

सुजॉय घोष यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने प्रीव्यू से शाह रुख खान का डांस सीक्वेंस शेयर करते हुए एक अन्य ट्वीट में कहा, "ये बहुत अच्छा है। झूमे जो पठान।"

खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले कमाल राशिद खान ने ट्विटर पर अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं। वो खुद भी कई बार बॉलीवुड की खिल्ली उड़ाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जवान के प्रीव्यू ने उन्हें इम्प्रेस किया।

केआरके ने ट्वीट करते हुए कहा, “जवान का ट्रेलर देखा! ये ट्रेलर इस बात का सबूत है कि फिल्म जवान काफी बड़ी होने वाली है और 100 फीसदी साउथ स्टाइल से भरपूर होने वाली है। फिल्म का 80 फीसदी हिस्सा वीएफएक्स होगा। इसलिए शाह रुख खान 30 साल के लड़के लग रहे हैं। निर्देशक एटली ने साउथ की तरह एक मसाला फिल्म बनाई है। फिल्म को 50 करोड़ की ओपनिंग मिलेगी।”

