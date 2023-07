Jawan Prevue: गंजे होने से ममी बनने तक, शाह रुख ने जवान के लिए अपनाए ये डिफरेंट लुक, क्या डबल रोल में हैं SRK?

Shah Rukh Khan Different Looks In Jawan Prevue शाह रुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान का प्रीव्यू रिलीज कर दिया गया है। फिल्म पिछले काफी दिनों से चर्चा में बनी हुई है और फैंस रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किंग खान के फैंस की इस बेताबी के बीच जल्द जवान का टीजर और ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा।