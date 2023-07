Jawan के ट्रेलर रिलीज से पहले मेकर्स का बड़ा फैसला, शाह रुख खान की फिल्म में होगा ये धमाका, जानें यहां

Jawan बॉलीवुड अभिनेता शाह रुख खान ने इसी साल फिल्म पठान से हिंदी सिनेमा में वापसी की थी। उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और अब उनकी अपकमिंग फिल्म जवान को लेकर बज बना हुआ है। जल्द ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। इस बीच मेकर्स ने मूवी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है।

HighLights जवान के ट्रेलर से पहले मेकर्स का बड़ा फैसला फिल्म की शूटिंग के बाद कास्ट दुबई होगी रवाना जानें- शाह रुख खान की फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट

नई दिल्ली, जेएनएन। Jawan: शाह रुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जवान' का क्रेज इन दिनों किंग खान के फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। 'जवान' का ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है। इस बीच फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसे जानकर SRK फैंस गदगद हो जाएंगे। जवान को लेकर मेकर्स ने किया फैसला शाह रुख खान की फिल्म 'जवान' की पूरी शूटिंग हो चुकी है और रिलीज के लिए भी तैयार है, लेकिन ट्रेलर रिलीज से पहले मेकर्स ने एक बड़ा फैसला किया है। मेकर्स चाहते हैं कि फिल्म में एक स्पेशल गाना हो। इसलिए उन्होंने तय किया है कि अब फिल्म के लिए एक शानदार गाना बनाया जाएगा, जिसकी शूटिंग दुबई में होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 6 दिनों में शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) और बाकी स्टार कास्ट दुबई में 'जवान' के स्पेशल सॉन्ग की शूटिंग करेंगे। इस खबर के मिलने के बाद दर्शकों की उत्सुकता पहले से और बढ़ गई है। हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। कब रिलीज होगी जवान? शाह रुख खान की 'जवान' इसी साल 7 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। इसे आप हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु भाषा में भी देख सकेंगे। 8 जुलाई 2023 को शाह रुख खान ने सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म 'जवान' का मोशन पोस्टर शेयर कर घोषणा की कि उनकी फिल्म का प्रीव्यू वीडियो आखिर कब रिलीज होगा। मैं पुण्य हूँ या पाप हूँ?... मैं भी आप हूँ... Main punya hoon ya paap hoon?... Main bhi aap hoon…#JawanPrevueOn10July#Jawan releasing worldwide on 7th September 2023, in Hindi, Tamil & Telugu. pic.twitter.com/GI3RqgVGqr— Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 8, 2023 शानदार मोशन पोस्टर के साथ किंग खान ने मजेदार कैप्शन भी दिया है। उन्होंने लिखा, "मैं पुण्य हूं या पाप हूं?... मैं भी आप हूं... जवान प्रीव्यू 10 जुलाई को आ रहा है। जवान दुनियाभर में 7 सितंबर 2023 को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हो रही है।" जवान की स्टार कास्ट एटली की निर्देशित 'जवान' में शाह रुख खान के साथ नयनतारा (Nayanthara) और विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) भी अहम किरदार में दिखाई देंगे। यही नहीं, दीपिका पादुकोण, सान्या मल्होत्रा और प्रियामणि भी 'जवान' में नजर आएंगी। बता दें कि इस मच अवेटेड फिल्म का निर्माण शाह रुख की पत्नी गौरी खान ने किया है।

