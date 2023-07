Jawan Prevue: जानें कब रिलीज होगा जवान का प्रीव्यू वीडियो, शाह रुख खान ने पूछा- "मैं पुण्य हूं या पाप हूं?"

Shah Rukh Khan Jawan Prevue शाह रुख खान ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है कि उनकी आगामी फिल्म जवान का प्रीव्यू कब रिलीज होनेवाला है। उनकी इस पोस्ट को अब तक 84 हजार से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। कई लोग शाह रुख खान की इस फिल्म की रिलीज को लेकर उत्साहित है। शाह रुख खान की इसके पहले पठान रिलीज ही थी।

Shah Rukh Khan Jawan Prevue, Shah Rukh Khan

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएन। Shah Rukh Khan Jawan Prevue: पठान के बाद अब शाह रुख खान की नई फिल्म जवान जल्द रिलीज होने वाली है। इस बीच सोशल मीडिया पर अभिनेता ने इस बात की जानकारी दी है कि जवान का प्रीव्यू कब रिलीज होने वाला है। उन्होंने मोशन पोस्टर जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने इसके रिलीज होने की जानकारी भी दी है। शाह रुख खान ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है, "मैं पुण्य हूँ या पाप हूँ?... मैं भी आप हूँ... जवान प्रीव्यू 10 जुलाई को आ रहा है। जवान पूरे विश्व में 10 सितंबर 2023 को हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज हो रही है।" गौरतलब है कि शाह रुख खान फिल्म अभिनेता है। उन्होंने जवान में अहम भूमिका निभाई है। जवान फिल्म का निर्देशन किसने किया है? इस फिल्म का निर्देशन एटली ने किया है। इसमें उनके अलावा और भी कई कलाकारों की अहम भूमिका है। इससे पहले, फिल्म के कई मोशन पोस्टर और फोटोज जारी किए गए हैं। इसमें शाह रुख को जमकर एक्शन करते हुए देखा जा सकता है। खास बात यह है कि शाह रुख खान की फिल्म हिंदी के अलावा दक्षिण भारत की भाषाओं में रिलीज हो रही है। इससे पता चलता है कि शाह रुख खान अब दक्षिण में भी अपना कदम पसार रहे हैं। शाह रुख खान की पिछली फिल्म कौन-सी थी? शाह रुख खान की पिछली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा व्यवसाय किया था। यह 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। इसमें दीपिका पादुकोण की भी अहम भूमिका थी। इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया था। जवान का मोशन पोस्टर कब रिलीज हुआ है? शाह रुख खान 4 वर्षों के बाद फिल्मों में वापस लौटे हैं। वह सोशल मीडिया पर अक्सर अपने फैंस से बातचीत भी करते हैं और फिल्म का प्रमोशन भी करते नजर आते हैं। मोशन पोस्टर में शाह रुख खान का चेहरा नजर आता है। इसके बाद आग की लपटों के बीच प्रीव्यू की जानकारी उभरकर सामने आती है। वहीं, म्यूजिक भी बज रहा है। इसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। 8 जुलाई को 9:36 पर ट्विटर पर शाह रुख खान ने इसे शेयर किया है। मैं पुण्य हूँ या पाप हूँ?... मैं भी आप हूँ... Main punya hoon ya paap hoon?... Main bhi aap hoon…#JawanPrevueOn10July#Jawan releasing worldwide on 7th September 2023, in Hindi, Tamil & Telugu. pic.twitter.com/GI3RqgVGqr— Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 8, 2023

Edited By: Rupesh Kumar