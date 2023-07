Jawan Trailer: शाहरुख खान के फैंस का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन रिलीज हो रहा है ‘जवान’ का धमाकेदार ट्रेलर

नई दिल्ली, जेएनएन। Jawan Trailer Release Date: पठान के बाद किंग खान अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में हैं। बीते दिनों इस फिल्म के टीजर को लेकर खबर सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि फिल्म का टीजर 7 जुलाई या फिर 15 जुलाई को रिलीज किया जा सकता है, लेकिन अब फिल्म को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है।

पठान की रिलीज डेट के बाद अब शाह रुख खान के फैंस को उनकी मूवी जवान का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह रुख की फिल्म ‘जवान’ का टीजर नहीं बल्कि सीधा ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। जी हां, 12 जुलाई को फिल्म का दमदार ट्रेलर जारी किया जाएगा।

फिल्म मेकर्स ने फैसला किया है कि वह 12 जुलाई को जवान का ट्रेलर लॉन्च करेंगे। फिल्म का ट्रेलर ‘मिशन इम्पॉसिबल: डेड रेकनिंग पार्ट वन’ के साथ थिएटर में रिलीज होने वाला है। इस खबर के फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसी बीच खबर यह भी है कि जवान के रिलीज से ठीक दो महीने पहले इसका प्रमोशन शुरू होगा।

No teaser, Direct theatrical Trailer will release with #MI7

Good decision as release is less than 2 months away.

Get ready for Baadshah’s wildest and biggest mass film of his career. #JawanTrailer pic.twitter.com/39JmRsu6rn— Saddy (@king_sadashiva) July 3, 2023