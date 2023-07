पाकिस्तानी एक्ट्रेस महनूर बलोच ने शाह रुख को लेकर दिया बड़ा बयान, बोलीं- एक्टिंग नहीं आती, बस ये काम करते हैं

Mahnoor Balooch On Shah Rukh Khan शाह रुख खान को रोमांस का बादशाह कहा जाता है। पिछले 30 सालों से किंग खान अपने फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में पाकिस्तानी एक्ट्रेस महनूर बलोच ने शाह रुख को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर बॉलीवुड के बादशाह खान के चाहने वालों का गुस्सा भड़क उठा।

Shah Rukh Khan Does Not Know Acting Not Even He is Handsome Pakistani Actress Mahnoor Baloch Comment/Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights पाकिस्तानी एक्ट्रेस महनूर बलोच ने शाह रुख खान को लेकर दिया विवादित बयान शाह रुख खान को नहीं आती एक्टिंग- महनूर बलोच शाह रुख खान गुड लुक्स के पैरामीटर में सेट नहीं होते- महनूर बलोच

नई दिल्ली, जेएनएन। Mahnoor Baloch On SRK: बॉलीवुड के बादशाह शाह रुख खान को प्यार करने वालों की कोई कमी नहीं है। उनके फैंस दुनिया के कोने-कोने में हैं। शाह रुख खान को इंडस्ट्री में 30 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। वह अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने गुड लुक्स और रोमांटिक अंदाज से भी दर्शकों का दिल जीतते हैं। उनके बंगले मन्नत पर उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस दूर-दूर से आते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टर के प्रशंसकों के उनके फैन पेज बनाए हुए हैं। लेकिन हाल ही में पाकिस्तानी एक्ट्रेस महनूर बलोच ने शाह रुख खान को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया, जो उनके प्रशंसकों को बिल्कुल भी रास नहीं आया। पाकिस्तानी एक्ट्रेस महनूर ने कहा-शाह रुख को एक्टिंग नहीं आती है हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एक्ट्रेस महनूर शो 'हद करदी' में शाह रुख खान की एक्टिंग स्किल्स और उनके लुक्स पर ऐसा कमेंट किया, जिसकी वजह से किंग खान के फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। महनूर बलोच ने एक इंटरव्यू में कहा, "शाह रुख खान को एक्टिंग नहीं आती, ये मेरी राय उनको लेकर है। वह एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और उन्हें पता है खुद को मार्केट कैसे करना है। शायद हो सकता है कि उनके फैंस मेरी इस बात से सहमत न हों और ठीक भी है। उनका व्यक्तित्व अच्छा है, उन्हें पता है कि खुद की मार्केटिंग कैसे करनी है। यहां पर काफी अच्छे एक्टर्स हैं, जोकि सफल नहीं हैं"। गुड लुक्स के पैरामीटर में सेट नहीं होते शाह रुख- महनूर बलोच पाकिस्तानी एक्ट्रेस महनूर बलोच यहीं पर शांत नहीं हुईं। उन्होंने किंग खान के लुक्स पर भी अपनी राय दी। एक्ट्रेस ने कहा, "शाह रुख खान की पर्सनैलिटी अच्छी है, लेकिन अगर आप उन्हें सुंदरता के पैरामीटर के हिसाब से देखेंगे कि कौन हैंडसम है, तो वह इसमें फिट नहीं होते। उनकी पर्सनैलिटी और औरा इतना मजबूत है कि वह अच्छे लगते हैं। उनका एक और है, लेकिन बहुत खूबसूरत लोग हैं, जिनका कोई औरा नहीं है, इसलिए लोग उन्हें नोटिस तक नहीं करते हैं। महनूर बलोच का शाह रुख खान पर दिया गया ये विवादित बयान किंग खान के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल होना पड़ा।

Edited By: Tanya Arora