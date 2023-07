Shah Rukh Khan को लॉस एंजेलिस में शूटिंग करते हुए लगी थी गंभीर चोट? करीबी ने बताई पूरी सच्चाई

Shah Rukh Khan शाह रुख खान की इंजरी की खबर ने उनके फैंस की बैचेनी बढ़ा दी थी। हालांकि चोट लगने की खबरों और नाक की सर्जरी की खबर के बीच किंग खान पत्नी गौरी खान और बेटे अबराम के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे। अब हाल ही में किंग खान के करीबी ने बताया कि इंजरी की खबर में कितनी सच्चाई है।

Shah Rukh Khan is Doing Well Dunki Actor Injury Reports Were False Close People Reveals/Instagram

HighLights क्या सच में शाह रुख खान को लगी थी चोट इंजरी की खबरों के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे शाह रुख खान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली थी इंजरी की खबर

Edited By: Tanya Arora