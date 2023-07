एक्सीडेंट की खबरों के बीच मुंबई पहुंचे Shah Rukh Khan, एयरपोर्ट पर इस हाल में दिखे एक्टर, वीडियो हो रहा वायरल

शाह रुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘जवान‘ को लेकर चर्चा में हैं। एटली द्वारा निर्देशित ‘जवान‘ का ट्रेलर थिएटर्स में रिलीज होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो ‘जवान‘ का ट्रेलर टॉम क्रूज स्टारर ‘मिशन इम्पॉसिबल 7‘ की रिलीज के वक्त होगा जो 12 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म में शाह रुख के साथ लीड रोल में नयनतारा भी हैं।

Photo Credit: Shah Rukh Khan Instagram Photo Screenshot

