'रॉकी और रानी...' में शाह रुख खान के कैमियो पर करण जौहर ने तोड़ी चुप्पी, बताया फिल्म में होंगे तीन नए सरप्राइज

करण जौहर पूरे सात साल बाद फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से डायरेक्शन की फील्ड में वापसी कर रहे हैं। ऐसे में करण के निर्देशन में बनने वाली फिल्म को देखने के लिए फैंस में खासी बेताबी बनी हुई है। वहीं जब से शाह रुख के कैमियो की खबर आई है तब से मूवी को देखने का उत्साह बढ़ गया है।

File Photo of Shah Rukh Khan, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani and Karan Johar

HighLights 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के ट्रेलर ने बढ़ाया सस्पेंस शाह रुख खान के कैमियो को लेकर फैंस में सस्पेंस बरकरार करण जौहर ने किंग खान के कैमियो पर तोड़ूी चुप्पी

