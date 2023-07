Ranveer Singh ने आलिया भट्ट को चिढ़ाते हुए 'तुम क्या मिले' पर बनाया मजेदार रील, लोगों ने आदिपुरुष से की तुलना

Ranveer Singh Reel बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री आलिया भट्ट जल्द ही फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में दिखाई देंगे। कुछ दिन पहले ही उनकी मूवी का एक गाना रिलीज हुआ था जिस पर एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने एक रील बनाया था। अब रणवीर सिंह ने भी उसी गाने पर एक मजेदार रील बनाया है जो आलिया से इंस्पायर्ड है।

Ranveer Singh shares reel on Tum Kya Mile song inspired by Alia Bhatt. photo-Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights आलिया से इंस्पायर होकर रणवीर सिंह ने बनाया रील 'तुम क्या मिले' पर रणवीर सिंह का रील हुआ वायरल फैंस ने रणवीर सिंह के वीएफएक्स को आदिपुरुष से बताया बेहतर

Edited By: Rinki Tiwari