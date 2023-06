Deepika Padukone: कैमरे पर अब तक नहीं आया दीपिका पादुकोण का यह टैलेंट, पति रणवीर सिंह ने किया डिस्कवर

Deepika Padukone Ranveer Singh बी-टाउन के फेवरेट कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक-दूसरे के रग-रग से वाकिफ हैं। इस बात का अंदाजा एक्ट्रेस के लेटेस्ट इंटरव्यू से किया जा सकता है। दीपिका ने खुलासा किया है कि उनके पति रणवीर सिंह ने उनके अंदर एक ऐसे टैलेंट की खोज की है जिसके बारे में वह भी नहीं जानती थीं।

Deepika Padukone reveals what talent Ranveer Singh discovered in her know here

Your browser does not support the audio element.

HighLights रणवीर सिंह ने खोजा दीपिका पादुकोण का नया टैलेंट दीपिका पादुकोण ने अपने नए टैलेंट का किया खुलासा रणवीर और दीपिका के शादी के गए हैं 4 साल

नई दिल्ली, जेएनएन। Deepika Padukone Ranveer Singh: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बी-टाउन के फेवरेट कपल्स हैं, जिन्हें फैंस प्यार से 'दीपवीर' भी कहते हैं। हाल ही में, दीपिका पादुकोण ने खुलासा किया है कि पति रणवीर सिंह ने उनके अंदर एक नए टैलेंट की खोज की है, जिससे वह खुद भी वाकिफ नहीं थीं। दीपिका पादुकोण का छुपा हुआ टैलेंट दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने ट्वीक इंडिया में ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) के साथ बातचीत में रिवील किया है कि उनके पास कौन सा अजीब टैलेंट है, जो लोगों से छिपा है। एक्ट्रेस ने खुद को मिमिक यानी नकल करने वाला बताया। एक्ट्रेस ने कहा- "मैं नकल अच्छा करती हूं। मेरे पति (रणवीर सिंह) के मुताबिक, मेरे पास छुपा हुआ टैलेंट नकल करना है, जिसे अभी तक मैंने नहीं खोजा और इस टैलेंट के बाहर निकलने का इंतजार कर रही हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूं। जब कभी कैमरा ऑन होता है और मुझे किसी की नकल करने के लिए कहा जाता है तो मैं नहीं कर पाती हूं, लेकिन मैं अपनी बहन और पति के साथ अच्छा नकल करती हूं।" क्या अलग होने वाले थे रणवीर और दीपिका? कुछ महीने पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के रिश्ते में खटपट हो गई है। मीडिया में भी कई बार दोनों को अलग-थलग होते हुए देखा गया। हालांकि, बाद में दीपिका ने इन खबरों को खारिज कर दिया था। अब वे अक्सर एक-दूसरे पर प्यार लुटाते हुए देखे जाते हैं। रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्में बात करें कपल के वर्क फ्रंट की तो इन दिनों दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपने-अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तैयारियों में व्यस्त हैं। रणवीर की मच अवेटेड फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' 28 जुलाई 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। Ranveer Deepika Photo- Instagram दूसरी ओर दीपिका के पास प्रभास (Prabhas) के साथ 'प्रोजेक्ट के' और ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के साथ 'फाइटर' है। दोनों अगले साल जनवरी में रिलीज होंगी। आखिरी बार दीपिका को 'पठान' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ लीड रोल प्ले किया था।

Edited By: Rinki Tiwari