Ranveer Singh एक पार्टी में रैप करते आए नजर, लोगों ने जमकर किया एन्जॉय, वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली, जेएनएन। Ranveer Singh Raps Video: रणवीर सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें उन्हें एक प्राइवेट पार्टी में गाना गाते हुए देखा जा सकता है। वहीं, उनके फैंस जमकर उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए। रणवीर सिंह की एनर्जी कुछ लोग ही मैच कर सकते हैं। वह जब पार्टी में होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता जो उन पर ध्यान ना दें।

इसके पहले, रणवीर सिंह ने एक प्राइवेट पार्टी में भाग लिया था। इसमें वह काफी एन्जॉय करते नजर आए। उन्होंने डीजे की जगह ले ली और वह रैप करने लगे। जब वह ऐसा करके नीचे उतरे, तब लोगों ने उनका तालियों से मनोबल बढ़ाया। कई लोगों ने कहा, "वे उनसे प्यार करते हैं।" उनका वीडियो वायरल हो गया है।

कई लोगों को लगता है कि रणवीर सिंह जोया अख्तर की फिल्म गली ब्वॉय में काम करने के बाद म्यूजिक में रैप करने में सक्षम हो पाए हैं। हालांकि, यह सही बात नहीं है। अभिनेता ने पहली बार लेडीज वर्सेस रिकी बहल में 'आदत से मजबूर' गाने में रैप किया था।

रणवीर सिंह जल्द करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आएंगे। इसमें उनके अलावा आलिया भट्ट भी होंगी। दोनों गली ब्वॉय के बाद एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं। फिल्म में धर्मेंद्र और जया बच्चन भी होंगी।

