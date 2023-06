Fighter: दीपिका पादुकोण ने 'फाइटर' से शेयर की ऋतिक रोशन की पहली झलक, पूछा ये दिलचस्प सवाल, आपके पास है जवाब ?

Deepika Padukone Shares Hrithik Roshan First Look From Fighter ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म फाइटर बीते साल से चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया गया था। इसके साथ ही फिल्म से एक्टर का किरदार भी सामने आ गया। वहीं अब फाइटर की लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने ऋतिक की पहली झलक शेयर की है।