Shah Rukh Khan: फिल्म के सेट पर हीरोइन को भूल पत्नी गौरी के ख्यालों में डूबे रहते थे SRK, एक्ट्रेस का खुलासा

Shah Rukh Khan Gauri Khan जवान एक्टर शाह रुख खान और गौरी खान बी-टाउन के पावर कपल हैं। दोनों का एक-दूसरे के लिए प्यार किसी से छुपा नहीं है। हाल ही में कभी हां कभी ना की एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने खुलासा किया है कि फिल्म के सेट पर शाह रुख अपनी बीवी गौरी के ख्यालों में डूबे रहते थे।

नई दिल्ली, जेएनएन। Suchitra Krishnamoorthi On Shah Rukh Khan: आपको 'कभी हां कभी ना' की 'एना' याद हैं? अपनी पहली फिल्म से एना यानी सुचित्रा कृष्णमूर्ति (Suchitra Krishnamoorthi) दर्शकों को दीवाना बना दिया था। फिल्म में शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) भी लीड रोल में थे। सालों से इंडस्ट्री से गायब सुचित्रा ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में शाह रुख खान को लेकर एक मजेदार किस्सा बताया है। फिल्म 'कभी हां कभी ना' की रिलीज के कुछ साल पहले यानी 1991 में शाह रुख खान ने अपनी लेडी लव गौरी खान (Gauri Khan) से शादी की थी। सुचित्रा ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में खुलासा किया कि शूटिंग के दौरान शाह रुख खान अपनी वाइफ गौरी खान के बारे में ही सोचा करते थे, इसलिए मूवी में उनकी मासूमियत असली लगती है। सेट पर गौरी के ख्यालों में डूबे रहते थे शाह रुख! बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत में सुचित्रा ने कहा- "मैं ज्यादातर गौरी से बात करती थी। मुझे नहीं लगता कि मैं शाह रुख खान से ज्यादा बात करती थी। मैं हमेशा कहती हूं कि मुझे लगता है कि जब शाह रुख खान 'कभी हां कभी ना' कर रहे थे, तब वह मुझे नहीं देख रहे थे। वह गौरी को देख रहे थे।" "इसलिए उनका एक्सप्रेशन बहुत मासूम था। वह सब बहुत रियल था। तो मुझे लगा कि वह मुझे देखकर सोचते होंगे कि वह गौरी को देख रहे हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी नई-नई शादी हुई थी। इसी वजह से उनकी मासूमियत और ईमानदारी सामने आई थी।" क्लासिक कल्ट थी 'कभी हां कभी ना' साल 1994 में रिलीज हुई 'कभी हां कभी ना' बॉलीवुड की क्लासिक कल्ट मानी जाती है। फिल्म की कहानी, शाह रुख की रियल एक्टिंग और मजेदार डायलॉग्स दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसके गाने भी सदाबहार गानों की लिस्ट में शुमार हैं। शाह रुख खान और सुचित्रा के अलावा फिल्म में दीपक तिजोरी, नसीरुद्दीन शाह, रीता भदौरिया और सतीश शाह जैसे सितारे लीड रोल में थे। शाह रुख खान की 'जवान' का टीजर शाह रुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जवान' (Jawan) को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म का टीजर (Jawan Teaser) भी रिलीज हो चुका है। इसमें शाह रुख को अलग-अलग अवतार में देखा गया। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म के टीजर में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने साड़ी में फाइट करके लोगों का ध्यान खींचा। नयनतारा और सान्या मल्होत्रा का इंटेंस लुक भी लाजवाब था। फिल्म 7 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

