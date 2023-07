Jawan Prevue Twitter Reaction: रिलीज होते ही छाया शाह रुख की जवान का प्रीव्यू, VFX और एक्शन देख दंग रह गए लोग

नई दिल्ली, जेएनएन। Shah Rukh Khan Film Jawan Prevue Twitter Reaction: शाह रुख खान की फिल्म जवान का प्रीव्यू रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म के वीएफएक्स और बीजीएम को मिल रही है। एसआरके फैंस ने जवान में उनकी परफॉर्मेंस को अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस बताया है।

जवान को रिलीज होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन प्रीव्यू ने दर्शकों की बेकरारी बढ़ा दी है। प्रीव्यू को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहे है। ट्विटर पर तो जवान ट्रेंड भी कर रहा है।

प्रीव्यू पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने कहा, "अच्छा लग रहा है। मतलब रेड चिलीज का वीएफएक्स और सीजीआई कमाल का है। शाह रुख खान का डबल रोल है या कुछ ऐसा ही है ? अब हम 30% से 40% फिल्म का प्लॉट जान गए हैं, फिर भी थोड़ी कन्फ्यूजन है। आखिरी सीन के साथ एक्शन कमाल का है।"

Okay so red chillies VFX and CGI was great, with SRK double roll or what? Now we kind of know 30% to 40% plot of this movie par sala fir Bhi thoda confuse kar raha hai, action hitting great, WITH THAT LAST SCENE.....— Rana (@SuperMaxOg) July 10, 2023

शाह रुख खान का लुक शेयर करते हुए एक यूजर ने कहा, "एक सुपर ग्रैंड मेकिंग और विजुअल्स...कट्स और एक्शन सीन सुपर स्टाइलिश दिख रहे है...अनिरुद्ध का बीजीएम फायर है...शाहरुख खान के लिए एक और 1000 करोड़ लोड हो रहा है...एटली का संभव आ रहा है।"

Another 1000cr Loading for #ShahRukhKhan ..🎉

एक अन्य यूजर ने कहा, "पिछले 5-6 सालों में 'पठान' से बेहतर बॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर नहीं आया है.. लेकिन अब मुझे यह मानना होगा कि जवान प्रीव्यू ने पठान ट्रेलर को 10 गुना पीछे छोड़ दिया है। 10/10 ट्रेलर है।"

There hasn't been a better bollywood movie trailer than Pathaan in the last 5-6 years..

but now i must accept #JawanPrevue trailer surpassed pathaan trailer by 10 times 🚀 10/10 trailer pic.twitter.com/AuT7alKgSa— Cheemrag (@itxcheemrag) July 10, 2023