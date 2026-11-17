उत्तर प्रदेश में भी दलबदल का सिलसिला कायम हो गया है। भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप बेटी कीर्ति कश्यप के साथ सपा में शामिल हो गए। इसके अतिरिक्त भाजपा के ही पूर्व सांसद राजपाल सैनी, पूर्व विधायक सिनोद शाक्य और कुशाग्र सागर ने भी सपा का दामन थाम लिया। भाजपा छोड़ सपा में जाने वाले अन्य नेताओं में राम बहादुर पासी और चंद्र कुमार मिश्र भी हैं। भले ही सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आई हों कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि दल बदलने वालों के साथ पार्टी नेताओं के निकट संबंधियों को टिकट नहीं मिलेगा, पर इसमें संदेह है कि जो भाजपा नेता सपा में आए हैं, वे केवल चुनाव प्रचार करने तक सीमित रहेंगे।

राजीव सचान। जिन पांच राज्यों-उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले वर्ष के प्रारंभ में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां से राजनीतिक हलचल तेज होने के साथ ही दलबदल के समाचार आने लगे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के तीन विधायकों-विजय प्रताप सिंह, हरमीत सिंह और चेतन सिंह ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ले ली। इस पर आश्चर्य ही होगा कि यदि भाजपा इन नेताओं को चुनाव मैदान में न उतारे। आसार इसी के हैं कि उन्होंने भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने की शर्त पर ही पाला बदला होगा। पंजाब से ही कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं के लिए एक विशेष समिति का गठन कर दिया है। यही समिति दलबदल करने वाले नेताओं को पार्टी में शामिल करने का निर्णय लेगी। इस पर कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह दलबदलुओं को बढ़ावा देने में जुट गई है। यह वही आम आदमी पार्टी है, जिसके कई विधायक पहले कांग्रेस में थे।

जो भी हो, सपा के तीन बागी विधायकों-राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी ने भी पिछले दिनों भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इनके अलावा एक अन्य सपा नेता अनिल यादव ने भी भाजपा का साथ पकड़ा। इसी तरह बसपा के पूर्व सांसद अरविंद कुमार चौधरी भी भाजपा के साथ हो लिए। इनमें से कुछ भाजपा प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ते दिखें तो हैरानी नहीं। यह तय मानिए कि आने वाले दिनों में चुनाव वाले राज्यों से नेताओं के पाला बदलने और फिर उनके नए दल की ओर से प्रत्याशी बन जाने के समाचार आएंगे। ऐसे समाचार राजनीतिक दलों की ओर से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने के बाद भी आ सकते हैं। अपने दल से टिकट न मिलने से नाराज नेता बगावत कर दूसरे दल जा सकते हैं और उसके प्रत्याशी बन सकते हैं।

भले ही राजनीतिक दल यह कहते हों कि प्रत्याशियों का चयन एक तय प्रक्रिया और आंतरिक या बाहरी स्तर पर कराए गए सर्वेक्षणों के आधार पर किया गया, लेकिन ऐसे दावे तब जनता का मुंह चिढ़ाते हैं, जब कोई नेता अचानक पाला बदलकर दूसरे दल से प्रत्याशी बन जाता है। पिछले कुछ समय से तो गैर-राजनीतिक लोग भी यकायक प्रत्याशी बनकर लोगों को चौंका रहे हैं। इनमें मौजूदा और पूर्व नौकरशाह खास तौर पर हैं। कभी-कभी कोई बाहुबली या कोई अति अमीर भी अचानक किसी दल में शामिल होकर प्रत्याशी बन जाता है। यह शायद ही कोई भूला हो कि हाल में सपा ने किस तरह अपने दल के लोगों को भी चकित करते हुए उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रुप प्रेसिडेंट धनराज परिमल नाथवानी को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया था।

उनके चयन ने इसलिए सुर्खियां बटोरी थीं कि उनके पिता राजग समर्थित राज्यसभा सदस्य परिमल नाथवानी के बेटे हैं। कुल मिलाकर अब कोई भी नेता अथवा गैर नेता किसी दल में आनन-फानन शामिल होकर प्रत्याशी बन सकता है। हेलीकाप्टर की तरह अचानक चुनाव मैदान में उतर आने वाले ऐसे प्रत्याशी किसी नियम-कानून का उल्लंघन तो नहीं करते, लेकिन वे राजनीतिक दलों के इस खोखलेपन को अच्छी तरह उजागर करते हैं कि वे अपने कार्यकर्ताओं-नेताओं से विचार-विमर्श करके और जनता की राय लेकर प्रत्याशियों का चयन करते हैं। उनका यह तर्क भी कई बार बेबुनियाद ही सिद्ध होता है कि प्रत्याशियों के चयन का आधार उनके जीतने की क्षमता और उनकी लोकप्रियता होती है।

राजनीतिक दल अपनी पसंद के प्रत्याशियों को अपने कार्यकर्ताओं अथवा जनता की पसंद बताकर उन्हें चुनाव मैदान में उतारकर एक तरह से उन्हें लोगों पर थोपने का ही काम करते हैं। अब इस काम ने एक पुष्ट परंपरा का रूप ले लिया है। पिछले चुनावों में यह खूब देखने को मिला है कि इस दल का नेता उस दल का और उस दल का इस दल का प्रत्याशी बन गया। इसी तरह दल विशेष को सांप्रदायिक, जातिवादी, परिवारवादी या भ्रष्ट बताने वाला कोई नेता उसी दल में शामिल होकर प्रत्याशी बन जाता है। ऐसे मौकों पर कहा जाता है कि नेता जी का हृदय परिवर्तन हो गया अथवा उन्हें अपनी भूल का अहसास हो गया। ऐसे नेताओं की गिनती करना कठिन है, जिन्हें यह अहसास हर चुनाव के पहले होता है कि वे गलत दल में हैं। हालांकि राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चयन के ऐसे तौर-तरीकों की सजा प्रायः वही भुगतते हैं, लेकिन इसके कोई संकेत नहीं कि कोई दल प्रत्याशी चयन की नीर-क्षीर प्रक्रिया अपना रहा हो। यही कारण है कि कई बार प्रत्याशियों के नाम सामने आते ही दलों के कार्यकर्ताओं के साथ जनता भी खुद को ठगा हुआ महसूस करती है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)