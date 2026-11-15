चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय का पूरक शपथपत्र देकर उचित और आवश्यक कदम उठाया कि मतदाता सूचियों के शुद्धीकरण की प्रक्रिया अर्थात एसआइआर में छूटे मतदाताओं को वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने का एक और अवसर दिया जाएगा। उसने यह भी भरोसा दिलाया है कि सभी पात्र नागरिकों का पुराना ईपिक नंबर बहाल किया जाएगा और हर बूथ की वोटर लिस्ट भी दोबारा जारी होगी एवं उसमें किसी का नाम न होने का कारण भी बताया जाएगा। चुनाव आयोग ने एक और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण यह भी दिया कि पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बाद भी अगर किसी ने एसआइआर के समय अपना नाम दर्ज कराने के लिए फार्म 6 भरा है तो इसके आधार पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते उसका नाम किसी दूसरे स्थान पर मतदाता के रूप में दर्ज न हो और उसने सही जानकारी दी हो।

चुनाव आयोग ने यह भी छूट दी है कि जिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने से रह गया है और उन्होंने अपना निवास स्थान नहीं बदला, वे भी वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जब चुनाव आयोग प्रत्येक पात्र नागरिक को अपना नाम अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल कराने का अवसर देने के साथ एसआइआर में हो रही विसंगतियों को रोकने के हरसंभव उपाय कर रहा है, तब विपक्षी दलों और विशेष रूप से कांग्रेस की ओर से एसआइआर को वोट चोरी करार देना बंद किया जाना चाहिए। इससे इन्कार नहीं कि एसआइआर सरीखी व्यापक और जटिल प्रक्रिया में कुछ विसंगतियां हो सकती हैं और कुछ पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसे अपुष्ट आरोपों के साथ चुनाव आयोग सरीखी संवैधानिक संस्था को बदनाम किया जाए कि वह जानबूझकर विपक्षी दलों के समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटा रहा है।