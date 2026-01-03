ड्रग कार्टेल या इमीग्रेशन संकट, अमेरिका ने वेनेजुएला पर क्यों किया हमला; ट्रंप ने क्या कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया है। इस दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया।

ट्रंप की घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवार यह है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया? चलिए जानते हैं इसके बारे में... दरअसल, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए हमले के पीछे का प्रमुख कारण प्रवासन, नशीली दवाओं और "नशीली दवाओं से संबंधित आतंकवाद बताया जा रहा है। सत्ता परिवर्तन करना चाह रहा अमेरिका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला कोकीन का एक प्रमुख पारगमन मार्ग है और अमेरिका में फेंटानिल संकट का कारण भी है। ट्रंप ने वेनेजुएला के दो आपराधिक गिरोहों- ट्रेन डे अरागुआ और कार्टेल डे लॉस सोल्स - को विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) घोषित किया है। ट्रंप का आरोप है कि कार्टेल डे लॉस सोल्स का नेतृत्व स्वयं मादुरो कर रहे हैं। वहीं, मादूरो प्रशासन का कहना है कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन के लिए नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

इमीग्रेशन संकट ट्रंप ने बार-बार वेनेजुएला को अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर लाखों प्रवासियों के आगमन से जोड़ा है। 2013 से अब तक लगभग आठ मिलियन वेनेजुएलावासी आर्थिक संकट और राजनीतिक दमन से भागकर अमेरिका में बस गए हैं, जिनमें से अधिकांश लैटिन अमेरिका के अन्य हिस्सों में बस गए हैं। वो भी बिना सबूत पेश किए। ट्रंप ने मादुरो पर अपनी जेलों और पागलखानों को खाली करने और कैदियों को अमेरिका में प्रवास करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। हालांकि, इसे मादूरे ने खारिज कर दिया है।