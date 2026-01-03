सादा जीवन या शाही ठाठ? मादुरो की लाइफस्टाइल का वह सच जो टीवी पर नहीं दिखता

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार का दिन सुबह से अमेरिका और वेनेजुएला को लेकर चर्चा में रहा। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि अमेरिका के किए हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप की सरकार ने मादुरो पर ड्रग कार्टेल चलाने और दूसरे अपराधों का आरोप लगाया है।

इस खबर के सामने आने के बाद से ही वेनेजुएला और उनके राष्ट्रपति सुर्खियों में बने हुए हैं। वेनेजुएला एक ऐसा देश है, जिसने फर्श से अर्श और फिर अर्श से फर्श तक का दौर देखा है। साल 1830 में मिली पूर्ण आजादी के बाद वेनेजुएला तब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बन गया, जब 20वीं सदी में यहां तेल की खोज हुई।

अक्सर चर्चा में रहते हैं मादुरो हालांकि, बाद में तेल की गिरती कीमतों की वजह से यहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और निकोलस मादुरो के शासन काल में भुखमरी और लाखों लोगों का पलायन हुआ। मादुरो हमेशा से ही किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। चाहे 2018 और 2024 के विवादित चुनाव हो या अमेरिका द्वारा निकोलस मादुरो पर लगाए नार्को-टेररिज्म के आरोप, वेनेजुएला के राष्ट्रपति हमेशा से ही सुर्खियां बटोरते रहे हैं। कई विवादों और देश के खस्ता हालातों के बावजूद मादुरा की लाइफस्टाइल में कभी कोई बदलाव नहीं आया।

(Picture Credit- Instragram) विवादों से गहरा नाता वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साल 2013 से सत्ता संभालने के बाद से, उन्हें अक्सर विवादों और प्रतिबंधों के बीच देखा गया है, लेकिन उनका रहन-सहन उनकी राजनीति के बारे में बहुत कुछ बताता है। मादुरो काराकस (वेनेजुएला की राजधानी) में स्थित 'मिराफ्लोरेस पैलेस' में रहते हैं और वहीं से काम करते हैं। यह सिर्फ उनका घर नहीं, बल्कि उनकी ताकत का प्रतीक है।

सादगी पसंद करते हैं मादुरो मादुरो के इस पैलेस का माहौल बहुत औपचारिक और सुरक्षित है। वे यहां की बालकनी से अक्सर अपने समर्थकों को संबोधित करते हैं। दुनियाभर में जहां कई नेता शान-ओ-शौकत का जीवन जीना पसंद करते हैं, वहीं मादुरो खुद को एक "आम आदमी" या "क्रांतिकारी" के रूप में पेश करते हैं।

(Picture Credit- Instragram) उनका पहनावा भी काफी सादगी भरा होता है। वे महंगे सूट पहनने के बजाय अक्सर साधारण कपड़े या वेनेजुएला के झंडे के रंगों वाली जैकेट पहनना पसंद करते हैं। इसके अलावा वे बार-बार याद दिलाते हैं कि राजनीति में आने से पहले वे एक बस ड्राइवर और यूनियन लीडर थे। इसे याद दिलाने का उनका संदेश यह है कि वे जनता में से ही एक हैं।

विशेषाधिकार की कमी नहीं खुद के लिए मादुरो भले ही बेहद सादगी पसंद करते हो, लेकिन राष्ट्रपति होने के नाते उनके पास ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो आम जनता की पहुंच से बेहद दूर हैं। वे अक्सर कड़ी सुरक्षा के बीच बुलेटप्रूफ गाड़ियों और सरकारी विमानों में सफर करते हैं। रूस, चीन और क्यूबा जैसे मित्र देशों की उनकी यात्राएं काफी आरामदायक और शाही होती हैं। यह उनकी जनता की गरीबी से बिल्कुल अलग है, जिस पर अक्सर उनकी आलोचना होती है। सीक्रेट रखते हैं पर्सनल लाइफ बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो मादुरो अपने परिवार को मीडिया की नजरों से दूर रखते हैं। उनकी पत्नी, सिलिया फ्लोरेस, भी राजनीति में बहुत शक्तिशाली हैं और अक्सर उनके साथ देखी जाती हैं। उनका पारिवारिक जीवन बहुत प्राइवेट है, जो शायद सुरक्षा कारणों से है।