ड्रग्स और आतंकवाद का चलेगा केस... मादुरो को पकड़ने के बाद अमेरिका ने क्या घोषणा की?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ लिया है। इसके कुछ घंटों बाद अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने कहा है कि उन्हें और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को न्यूयॉर्क में आरोप तय होने के बाद आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ेगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बोंडी ने कहा कि यह जोड़ा जल्द ही अमेरिकी धरती पर अमेरिकी अदालतों में अमेरिकी न्याय का सामना करेगा। उन्होंने लिखा, "निकोलस मादुरो पर नार्को-टेररिज्म साजिश, कोकीन आयात साजिश, मशीनगन और खतरनाक डिवाइस रखने और अमेरिका के खिलाफ मशीनगन और खतरनाक डिवाइस रखने की साजिश का आरोप लगाया गया है।"

वेनेजुएला की सरकार को ट्रंप ने बताया नार्को टेररिस्ट सरकार उनकी यह टिप्पणी तब आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बड़ा हमला किया था, जिसके दौरान मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया और देश से बाहर भेज दिया गया। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर बार-बार एक ऐसी सरकार चलाने का आरोप लगाया है जिसे उन्होंने नार्को-टेररिस्ट सरकार बताया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, "यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेज़ुएला और उसके नेता प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला किया है, जिन्हें उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया है और देश से बाहर निकाल दिया गया है। यह ऑपरेशन यूएस लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलकर किया गया था। डिटेल्स बाद में दी जाएंगी। आज सुबह 11 बजे मार-ए-लागो में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद! प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे. ट्रंप।"