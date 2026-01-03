Language
    'वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी हमारे कब्जे में...', ट्रंप का दावा; 10 Points

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:16 PM (IST)

    वेनेजुएला की राजधानी काराकस में धमाकों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को प ...और पढ़ें

    वेनेजुएला में धमाकों के बाद ट्रंप का दावा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में शनिवार की रात एक के बाद एक कई धमाके हुए। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और देश से बाहर भेज दिया गया है।

    अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी पुष्टि की कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर हमला किया है। आइए जानते हैं वेनेजुएला में हुए विस्फोटों से जुड़े कुछ 10 महत्वपूर्ण बिंदु...

    1. ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी, सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया है और देश से बाहर भेज दिया गया है। अमेरिका ने 1989 में तत्कालीन नेता मैनुअल नोरीगा को सत्ता से हटाने के लिए पनामा पर आक्रमण के बाद से किसी भी लैटिन अमेरिकी देश में इस तरह का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया था।
    2. ट्रंप की आधिकारिक घोषणा से कुछ घंटे पहले, वेनेजुएला की राजधानी काराकस के आसपास जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में शहर भर में कई इमारतें जलती हुई दिखाई दे रही थीं।
    3. एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, वनेजुएले में शनिवारको कम से कम सात धमाके हुए हैं और कई फाइटर जेट्स भी उड़ान भरते हुए देखे गए जिसके बाद अलग-अलग इलाकों के लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए।
    4. राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार ने कहा कि वेनेजुएला, संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्तमान सरकार द्वारा वेनेजुएला की धरती और लोगों के खिलाफ किए गए अत्यंत गंभीर सैन्य आक्रमण को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष अस्वीकार करता है, उसकी निंदा करता है और उसे अस्वीकार करता है।
    5. सीबीएस न्यूज और फॉक्स न्यूज जैसे मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि काराकस में हुए सिलसिलेवार हमलों के पीछे अमेरिकी सेना का हाथ था। अमेरिकी मीडिया ने अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमेरिकी सेना इसमें शामिल थी।
    6. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप कई हफ्तों से वेनेजुएला में ड्रग कार्टेल पर जमीनी हमले की धमकी दे रहे थे। ट्रंप कैरिबियन में भारी नौसैनिक और हवाई उपस्थिति भी तैनात की थी, जिसमें अमेरिका का सबसे उन्नत विमानवाहक पोत, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और अन्य युद्धपोत शामिल थे।
    7. सितंबर से लेकर अब तक अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में कई नौकाओं पर हमले किए हैं। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले लोग शामिल हैं। जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए हैं।
    8. अमेरिकी सुरक्षा बलों ने वेनेजुएला पर लगाए गए तेल नाकाबंदी के तहत समुद्र में दो टैंकर भी जब्त किए हैं। ट्रंप ने निकोलस मादुरो पर ड्रग कार्टेल का मुखिया होने का आरोप लगाया है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि मादुरो के लिए पद छोड़ देना समझदारी भरा कदम होगा और वेनेजुएला के नेता को चेतावनी दी थी कि उनके दिन गिने-चुने हैं।
    9. मादुरो ने मादक पदार्थों के व्यापार में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है और कहा है कि वाशिंगटन उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वेनेजुएला के पास तेल का सबसे बड़ा भंडार है।
    10. सीएनएन के मुताबिक एक धमाका इतना तेज था कि घरों की खिड़कियां तक हिलने लगीं, धमाकों बाद राजधानी के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। हालांकि, वेनेजुएला सरकार ने इस हमले के बारे में अभी तक पुष्टि नहीं की है।

