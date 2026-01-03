'वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी हमारे कब्जे में...', ट्रंप का दावा; 10 Points

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में शनिवार की रात एक के बाद एक कई धमाके हुए। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और देश से बाहर भेज दिया गया है।