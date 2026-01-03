अमेरिका ने वेनेजुएला पर बोला हमला, राजधानी समेत कई शहरों में बमबारी; पूरे देश में इमरजेंसी

एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, काराकास में हुए इन हमलों को देखते हुए और एयरक्राफ्ट की आवाज सुनकर कई लोग घरों पर बाहर निकल आए। वेनेजुएला पर इस हमले में अमेरिका का हाथ है। रॉयटर्स से बात करते हुए एक अमेरिकी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शनिवार, 3 जनवरी की रात एक के बाद एक कई धमाके हुए। राजधानी में एयरक्राफ्ट की तेज आवाजें भी सुनी गईं। वेनेजुएला सरकार ने इस संबंध में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

वेनेजुएला में हमलों का अमेरिका से कनेक्शन रॉयटर्स से बातचीत में एक अमेरिकी अधिकारी ने अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए बताया कि अमेरिका, वेनेजुएला पर हमला कर रहा है। अधिकारी ने इस मामले में और अधिक जानकारी साझा नहीं की। अमेरिका के इस हमले के बाद पूरे वेनेजुएला में इमरजेंसी लगा दी गई है।

वेनेजुएला में ये धमाके ऐसे समय हुए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोमवार, 29 दिसंबर को वेनेजुएला के खिलाफ जमीनी हमले की आशंका जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला की ड्रग नौकाओं के डॉकिंग क्षेत्र पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया।