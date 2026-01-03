कौन हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो? जिनको अमेरिका ने घर में घुसकर पकड़ा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना ने उनके घर में घुसकर पकड़ा है। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि उन्हें अमेरिकी सेना ने अपने कब्जे में कर लिया है।

ट्रंप की सरकार ने मादुरो पर ड्रग कार्टेल चलाने और दूसरे अपराधों का आरोप लगाया है। वह कई महीनों से मादुरो पर पद छोड़ने का दबाव डाल रहे थे। आइए जानते हैं उनके बारे में-

कौन हैं निकोलस मादुरो?

निकोलस मादुरो का जन्म 23 नवंबर, 1962 को एक मजदूर परिवार में हुआ था। वह एक ट्रेड यूनियन लीडर के बेटे हैं। उन्होंने उस समय बस ड्राइवर के तौर पर काम किया जब सेना अधिकारी ह्यूगो शावेज ने 1992 में तख्तापलट की नाकाम कोशिश की थी।

उन्होंने शावेज को जेल से रिहा करवाने के लिए कैंपेन किया और उनके लेफ्टिस्ट एजेंडे के पक्के समर्थक बन गए। शावेज के 1998 के चुनाव के बाद उन्होंने विधायिका में एक सीट जीती।

वह नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट बने और फिर विदेश मंत्री बने और तेल से फाइनेंस होने वाले सहायता कार्यक्रमों के जरिए इंटरनेशनल गठबंधन बनाने के लिए दुनिया भर में यात्रा की।

शावेज ने उन्हें अपना चुना हुआ उत्तराधिकारी बनाया और उनकी मौत के बाद 2013 में मादुरो बहुत कम वोटों से राष्ट्रपति चुने गए। उनके प्रशासन के दौरान एक भयानक आर्थिक संकट आया, जिसमें बहुत ज्यादा महंगाई और चीजों की लगातार कमी हो गई।

उनका शासन कथित तौर पर धांधली वाले चुनावों, खाने की कमी और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए सबसे ज्यादा जाना गया, जिसमें 2014 और 2017 में विरोध प्रदर्शनों पर कड़ी कार्रवाई भी शामिल है। वेनेज़ुएला के लाखों लोग विदेश चले गए।

उनकी सरकार पर अमेरिका और दूसरी शक्तियों ने कड़े प्रतिबंध लगाए थे। 2020 में वॉशिंगटन ने उन पर भ्रष्टाचार और दूसरे आरोपों में केस किया। मादुरो ने इन आरोपों को खारिज कर दिया।

जनवरी 2025 में उन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। यह 2024 का चुनाव था, जिसकी अंतरराष्ट्रीय ऑब्जर्वर और विपक्ष ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाला बताकर निंदा की थी। सरकार की जीत की घोषणा का विरोध करने वाले हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया।

पिछले महीने एक यूएन फैक्ट-फाइंडिंग मिशन ने पाया कि देश के बोलिवेरियन नेशनल गार्ड (GNB) ने एक दशक से ज्यादा समय तक राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाते हुए गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और मानवता के खिलाफ अपराध किए और उन्हें कोई सजा नहीं मिली।

उनकी सरकार के दमनकारी कदमों की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने लगातार आलोचना की। मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया।

यह भी पढ़ें: कौन हैं निकोलस मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस? जिन्हें अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया