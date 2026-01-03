कौन हैं निकोलस मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस? जिन्हें अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के काराकास में एक बड़ा हमला किया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को देश से बाहर निकाल दिया। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने लिखा, "संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ एक बड़ा हमला किया है, जिन्हें उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है।" इस घोषणा ने वेनेज़ुएला के सत्ताधारी खेमे में अपने आप में एक ताकतवर हस्ती, सीलिया फ्लोरेस पर भी सबका ध्यान खींचा।

कौन हैं सीलिया फ्लोरेस? सिलिया फ्लोरेस का जन्म 15 अक्टूबर, 1956 को उत्तरी-पश्चिमी वेनेजुएला के एक छोटे से शहर टिनाक्विलो में हुआ था। वह छह भाई-बहनों में सबसे छोटी थीं और मिट्टी की ईंटों से बने एक कच्चे घर में पली-बढ़ीं, जिसका फर्श भी कच्चा था।

उनके पिता एक सेल्समैन थे जो आस-पास के कस्बों में तरह-तरह का सामान बेचते थे। बेहतर मौकों की तलाश में फ्लोरेस का परिवार बाद में वेनेजुएला की राजधानी कराकस चला गया। फ्लोरेस ने क्रिमिनल लॉ पढ़ने के लिए एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया।

फ्लोरेस को शुरू में ह्यूगो शावेज की वकील के तौर पर पहचान मिली और बाद में वह वेनेजुएला की अटॉर्नी जनरल बन गईं। द नेशनल पोस्ट के अनुसार, कुछ लोग उन्हें लेडी मैकबेथ कहते हैं, जबकि वह खुद को पहली क्रांतिकारी लड़ाका कहती हैं।

एक छात्र के तौर पर उन्हें राजनीति में खास दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में पार्ट-टाइम काम किया, जहां वह गवाहों के बयान लिखती थीं और अपने पुराने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, जिनसे उनके तीन बेटे हुए। कानून की डिग्री हासिल करने के बाद, उन्होंने अगले दस साल में से ज्यादातर समय एक प्राइवेट फर्म में डिफेंस अटॉर्नी के तौर पर काम किया।

राजनीतिक सफर फ्लोरेस का राजनीतिक सफर 1989 में काराकाजो के दौरान शुरू हुआ। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुए दंगों ने काराकस को हिला दिया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, उस पल के बारे में सोचते हुए उन्होंने बाद में सरकारी टेलीविजन को बताया कि इसने उनके अंदर एक क्रांतिकारी भावना जगाई।

इन घटनाओं से उस समय के आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल ह्यूगो शावेज भी प्रेरित हुए और उन्होंने 1992 में एक नाकाम तख्तापलट की कोशिश की। फ्लोरेस उन पर फिदा हो गई थीं और कराकस के चारों ओर उनका नाम स्प्रे पेंट से लिख दिया था। जल्द ही, उन्होंने शावेज को एक चिट्ठी भेजी जिसमें उन्होंने उनके कानूनी बचाव में मदद करने की पेशकश की।

निकोलस मादुरो से मुलाकात शुरुआती दिनों में फ्लोरेस की मुलाकात कराकस के एक यूनियन लीडर से हुई जो चावेज को भी सलाह देते थे और उनका नाम था निकोलस मादुरो। मादुरो ने एक बार कहा था कि उन्होंने उन्हें देखकर आंख मारना शुरू कर दिया था। दोनों अपने-अपने जीवनसाथी से तलाक लेने की प्रक्रिया में थे और आखिरकार वे एक कपल बन गए।

शावेज की सहयोगी से लेकर पावर ब्रोकर तक 1994 में राष्ट्रपति से माफी मिलने के बाद फ्लोरेस और दूसरों ने शावेज को सलाह दी कि वह अपनी मिलिट्री वाली इमेज छोड़ दें और खुद को एक ऐसे आम नागरिक नेता के तौर पर पेश करें जो गरीबों की मदद करने पर ध्यान देता है।

1997 तक फ्लोरेस उस कैंपेन टीम का हिस्सा बन गए थे जिसने अगले साल शावेज को राष्ट्रपति चुनाव जीतने में मदद की। उसी समय के आसपास मादुरो को सदस्य चुना गया। वहीं, फ्लोरेस ने 2000 में नेशनल असेंबली में एक सीट जीती।