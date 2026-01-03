ट्रंप ने कई दिन पहले ही लिख दी थी मादुरो को पकड़ने की स्क्रिप्ट, वेनेजुएला में घुसे डेल्टा कमांडो और...
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के आदेश पर डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला में सैन्य अभियान चलाया। ट्रंप ने दावा किया कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के आदेश पर डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला में घुसकर एक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है और दुनिया के इसकी जानकारी खुद ट्रंप ने दी। ट्रंप ने दावा कि अमेरिकी फोर्स ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया है और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है।
अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मादुरो को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लॉन्च करने का निर्णय ट्रंप ने अचानक दिया या फिर पहले से ही ये सब उनके दिमाग में चल रहा था। तो CNN ने इस मामले से जुड़े एक अहम व्यक्ति के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले ही निकोलस मादुरो को पकड़ने की हरी झंडी दे दी थी और इस मिशन को अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स ने अंजाम दिया।
ट्रंप में महीनों पहले दी थी मिशन को मंजूरी
राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की लोकेशन CIA ने ट्रैक की थी, जिसे ट्रंप ने महीनों पहले वेनेजुएला के अंदर खुफिया मिशन के लिए मंजूरी दे दी थी। GOP सीनेटर ने रूबियो और सोर्स का हवाला देते हुए बताया कि मादुरो को अमेरिका में ट्रायल के लिए गिरफ्तार किया गया था। यह साफ नहीं है कि वह इस समय कहां हैं?
Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess…— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026
रूस ने अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई पर जताई चिंता
रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई पर चिंता जताई और मौजूदा स्थिति पर तुरंत स्पष्टीकरण की मांग की। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अगर ये कार्रवाई सच में हुई हैं, तो ये एक स्वतंत्र देश की संप्रभुता का 'अस्वीकार्य उल्लंघन' है।
रॉयटर्स ने बताया, "इस बात की खबरों से बहुत चिंतित हैं कि अमेरिका की आज की आक्रामक कार्रवाई के दौरान वेनेजुएला के मादुरो और उनकी पत्नी को जबरन देश से बाहर निकाल दिया गया। अगर ऐसी कार्रवाई सच में हुई है, तो यह एक स्वतंत्र देश की संप्रभुता का अस्वीकार्य उल्लंघन है।"
