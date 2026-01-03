सद्दाम हुसैन, लादेन और मादुरो... अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ा, अब अगला कदम क्या?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर हमला किया है और दावा किया कि उसके लंबे समय से नेता निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है।

यह ऑपरेशन बिना किसी घोषित युद्ध या बड़े पैमाने पर हमले के एक मौजूदा राष्ट्रपति को उसकी अपनी राजधानी से हटाने जैसा है, जिसका आधुनिक समय में शायद ही कोई उदाहरण मिलता है। वरिष्ठ सुरक्षा विश्लेषकों ने इस दावे की तुलना सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन को अमेरिका द्वारा पकड़े जाने से की है, ये ऐसे ऑपरेशन थे जिन्होंने पूरे क्षेत्रों को बदल दिया था।

वेनेजुएला का आगे क्या होगा? हालांकि वेनेज़ुएला के अधिकारियों ने अमेरिका से उनके जिंदा होने का सबूत मांगा है लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर मादुरो सच में चले गए हैं तो वेनेज़ुएला और इस क्षेत्र का आगे क्या होगा?

पनामा और वेनेजुएला ऑपरेशन की हो रही तुलना विश्लेषकों का कहना है कि इसका सबसे करीबी ऐतिहासिक उदाहरण 1989 में पनामा के नेता मैनुअल नोरिएगा को पकड़ने के लिए अमेरिका के ऑपरेशन के दौरान देखने मिला। मादुरो की तरह नोरिएगा ने भी विवादित चुनावों में जीत का दावा किया था।

अमेरिका ने उन पर ड्रग तस्करी का आरोप लगाया था और उन्हें हटाए जाने से पहले उन पर अमेरिका का बहुत ज्यादा दबाव था लेकिन नोरिएगा को पकड़ने के लिए एक छोटी लड़ाई हुई, जिसमें पनामा की सेना जल्दी ही हार गई थी।

इस बार, पैमाना और तरीका बिल्कुल अलग लग रहा है। बीबीसी के विश्लेषण के मुताबिक, बिना जमीनी हमले के काराकास के सेंटर से मौजूदा राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को निकालना, इस ऑपरेशन को नोरिएगा की गिरफ्तारी से भी ज़्यादा बड़ा बना देता है। इसका मतलब है कि भारी सुरक्षा वाली राजधानी के अंदर एक सटीक रेड की गई।

CNN के चीफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉरेस्पोंडेंट निक पैटन वॉल्श ने इस घटनाक्रम को पूरी तरह चौंकाने वाला बताया और कहा कि यह ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन और सद्दाम हुसैन को पकड़ने की याद दिलाता है। उन्होंने इसे ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल का सबसे जबरदस्त विदेशी सैन्य दखल बताया और कहा कि यह दिखाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप किस हद तक आजादी से दुनिया भर में काम करते हैं।

मादुरो का आगे क्या होगा? अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी ने कहा कि मादुरो पर अमेरिका में कई गंभीर आपराधिक मामलों में औपचारिक रूप से आरोप लगाए गए हैं, जिसमें नार्को-टेररिज्म भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आरोपों में नार्को-टेररिज्म की साजिश, कोकीन इम्पोर्ट की साजिश, मशीन गन और खतरनाक डिवाइस रखना और अमेरिका के खिलाफ ऐसे हथियार रखने की साजिश शामिल है। दोनों को ट्रायल का सामना करने के लिए अमेरिका लाया जाएगा और जवाबदेही तय की जाएगी।

सीनेटर माइक ली ने कहा कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उन्हें बताया कि वेनेजुएला में और कोई कार्रवाई होने की उम्मीद नहीं है। जबकि धुर दक्षिणपंथी MAGA कमेंटेटर लौरा लूमर ने दावा किया कि वेनेजुएला की मौजूदा उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा।

वेनेजुएला में आगे क्या होगा? अगर मादुरो को सच में जबरदस्ती हटा दिया गया है तो वेनेजुएला के अंदर इसके नतीजे क्या होंगे, यह कहना अभी मुश्किल है। अमेरिका की कार्रवाई के समर्थकों का कहना है कि इससे आखिरकार लोकतांत्रिक बदलाव का रास्ता साफ हो सकता है, जिससे मारिया कोरिना मचाडो या एडमंडो गोंजालेज जैसे विपक्षी नेता सत्ता में आ सकते हैं।

इसके अलावा, मौजूदा दखल वेनेजुएला के संकट को और गहरा कर सकता है। अर्थव्यवस्था फिर से चरमराने की दिशा में बढ़ रही है और ज्यादातर आबादी गरीबी से जूझ रही है। लेकिन अचानक सत्ता खाली होने से ऐसे हथियारबंद ग्रुप, क्रिमिनल नेटवर्क और विरोधी मिलिट्री गुटों को ताकत मिलने का खतरा है जो मादुरो के रहने पर आसानी से काम नहीं कर पा रहे थे।