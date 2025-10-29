पशु अस्पताल की मरम्मत व सामान खरीद घालमेल, सेवानिवृत्ति से दो दिन पहले उन्नाव के सीवीओ निलंबित

जागरण संवाददाता, उन्नाव। जिले के 12 पशु चिकित्सालय, पशु सेवा केंद्रों में 13.80 लाख रुपये से होने वाले कायाकल्प कार्य में घालमेल में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (सीवीओ) महावीर प्रसाद को शासन ने निलंबित कर दिया है। हालांकि, अभी तक ऐसा कोई आदेश पत्र जिला मुख्यालय नहीं पहुंचा। यह कार्रवाई उनके सेवानिवृत्त तिथि 31 अक्टूबर 2025 से ठीक दो दिन पहले हुई है। इस मामले में संपर्क करने का प्रयास किया गया तो सीवीओ ने काल रिसीव नहीं की।

पशुपालन विभाग के 12 पशु अस्पताल और दो पशु सेवा केंद्रों की रंगाई-पुताई, मरम्मत व अन्य सामान की खरीद के लिए शासन ने 13.80 लाख रुपये स्वीकृत किए थे। रंगाई-पुताई से लेकर सामान की खरीद में घालमेल के आरोप लगे। झाड़ू, तौलिया आदि की वास्तविक से 10 गुणा अधिक कीमतों पर खरीद दिखाई गई। इसकी शिकायत शासन तक पहुंची थी। विशेष सचिव पशुपालन देवेंद्र पांडेय ने प्रकरण की जांच के लिए डीएम गौरांग राठी को पत्र जारी किया था।

डीएम ने समिति गठित कर विस्तृत जांच के लिए 18 जुलाई 2025 को लिखा था। डीएम ने जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और कोषागार अधिकारी की कमेटी गठित की थी। कमेटी ने बीती चार-पांच अक्टूबर को जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी। 13-14 अक्टूबर को जांच रिपोर्ट डीएम गौरांग राठी ने शासन को भेजी थी।



विभागीय सूत्रों के अनुसार गोआश्रय स्थल अधूरा मिला था। रिपोर्ट का परीक्षण कराया गया। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच रिपोर्ट में सिकंदरपुर कर्ण के अचलगंज के साथ सुमेरपुर के चार चिकित्सालय व केंद्रों का कायाकल्प कार्य अधूरा मिला। जांच में न तो खिड़कियों की मरम्मत मिली थी और न ही फर्श की। अधिकांश फर्श क्षतिग्रस्त व खिड़कियों के शीशे टूटे हैं। रंग रोगन में भी काम चलाऊ कार्य किया गया, जबकि भुगतान पूरा कर दिया गया। एस्टीमेट के अनुसार कार्य नहीं मिला।